Nas últimas duas edições do Sul-Americano, em 2019 e 2021, o Brasil venceu a Argentina na decisão. Na primeira, a Seleção superou os rivais por 3 sets a 1. Na segunda, o placar foi um dominante 3 a 0. O resultado deste ano evidencia não apenas um momento delicado do voleibol brasileiro, mas principalmente uma crescente impressionante do esporte no país vizinho.