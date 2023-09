No masculino, o Brasil é uma das sedes e, por isso, ficou no pote 1 do sorteio. O grupo brasileiro é o A, que também conta com: Itália, Irã, Cuba, Ucrânia, Alemanha, República Tcheca e Catar. As brasileiras ficarão no grupo B, com o anfitrião, o Japão, Turquia, Bélgica, Bulgária, Porto Rico, Argentina e Peru.