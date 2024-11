Cbum é derrotado pela primeira vez depois de seis anos

Cbum foi derrotado pela primeira vez depois de seis anos, neste domingo (17). O Classic Physique anunciou aposentadoria após conquistar seu sexto título do Mr. Olympia no mês passado. A competição deste domingo, no Praga Pro, foi uma forma de despedida da lenda. Chris competiu na categoria Open Bodybuilding, que não tem limite de peso.

continua após a publicidade

➡️ Com último quarto dominante, Vasco vence o Corinthians pelo NBB

O canadense foi derrotado por Martin Fitzwater, que ficou em quarto lugar na último Mr. Olympia. O atleta é considerado uma grande promessa da categoria Open e era favorito ao título no show na europa. Além dos dois, outros grandes nomes de peso marcaram presença. Shau Clarida, duas vezes Mr. Olympia na categoria 212; e Marcello Horse, um dos melhores fisiculturistas do Brasil.

Por que Cbum perdeu para Martin Fitzwater?

Chris Bumstead se tornou, com sua dinastia de seis anos, um dos maiores atletas de todos os tempos. Mas essa carrreira vitóriosa foi conquista na categoria Classic Physique, a mesma do brasileiro Ramon Dino. Desta vez, Cbum competiu na categoria Open, que não tem peso limite como a Classic, por exemplo.

continua após a publicidade

Com isso, Chris teve que enfrentar atletas mais pesados que ele em relação as suas respectivas alturas. É claro que por estar competindo sem peso limite, o canadense também não precisou subir na balança. Porém, o Mr. Olympia, onde Cbum bateu peso, foi campeão e se aposentou, foi há pouco mais de um mês. Por isso, o atleta não teve tempo o suficiente para adicionar a quantidade de músculo necessária com o tempo hábil.