Jannik Sinner faz homenagem ao árbitro brasileiro Carlos Bernardes

Jannik Sinner, número 1 do mundo, lembrou do árbitro brasileiro Carlos Bernardes que fez, neste domingo (17), sua despedida do circuito da ATP ao arbitrar a decisão do ATP Finals entre ele e Taylor Fritz.

O italiano teceu lindas palavras ao brasileiro que ainda fará os jogos das finais da Copa Davis a partir de terça-feira em Málaga, na Espanha.

- Uma palavra rápida para Carlos (Bernardes)… Não o vejo… Talvez ele já tenha ido embora. Ah, lá está ele. 40 anos de arbitragem. Carreira incrível. Ouvi dizer que você ainda pode estar na Copa Davis. Eu e Taylor nos sentimos privilegiados por fazer parte de sua última jornada na ATP. Muito obrigado - lembrou o italiano que venceu o torneio por um duplo 6/4.

Sinner cumprimenta Bernardes (Foto: Reprodução / Tennis TV)

