Olimpíadas de Inverno: Suécia vira no último lance e leva ouro no curling
Irmãos Isabella e Rasmus Wranå conquistaram o título nas duplas mistas
Com uma virada emocionante, a Suécia se sagrou campeã de curling nas duplas mistas nos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina. Nesta terça-feira (10), os irmãos Isabella e Rasmus Wranå superaram Corry Thiesse e Korey Dropkin, dos Estados Unidos, por 6 a 5, em duelo definido no último lance. O bronze ficou com a Itália, que bateu a Grã-Bretanha.
A Suécia começou bem o torneio de duplas mistas, com vitórias sobre Coréia do Sul e Tchéquia, mas logo sofreu uma sequência de derrotas diante de Estônia, Grã-Bretanha e Noruega que deixou a equipe em dificuldades. Campeões mundiais em 2023, Isabella e Rasmus venceram os times da Suíça, Itália e Canadá para garantir a classificação à semifinal.
Surpresas na semifinal
Antes da disputa equilibrada da decisão, as duplas de Suécia e Grã-Bretanha já haviam surpreendido os fãs de curling ao desbancar os times favoritos na semifinal. Na última segunda-feira (9), em Milão, os norte-americanos Korey Dropkin e Corry Thiesse venceram os italianos Stefania Constantini e Amos Mosaner que, além do fator casa, chegaram aos Jogos de Milão-Cortina com status de atuais campeões mundiais e olímpicos. A dupla garantiu a classificação para a final após vitória de virada por 9 a 8.
Simultaneamente, no Stadio Olimpico del Ghiaccio, os irmãos suecos superaram os britânicos Jennifer Dodds e Bruce Mouat, favoritos para o duelo, com bastante vantagem. A vitória veio no sétimo end, pelo placar de 9 a 3.
