Publicada em 08/04/2024 - 16:59 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) anunciou, nesta segunda-feira (8), as convocações das seleções masculina e feminina de basquete 3×3 para o Pré-Olímpico de Utsunomiya, no Japão. Ao todo, quatro atletas de cada naipe foram convocados para o evento que acontece entre os dias 3 a 5 de maio.

No feminino, a seleção brasileira conseguiu a vaga no Pré-Olímpico após o vice-campeonato no último AmeriCup. O Brasil está no grupo A, com Alemanha, Japão e Áustria. Enquanto isso, o grupo B tem Canadá, Holanda, Austrália e Quênia.

Pelo time masculino, a equipe conquistou a vaga pela quarta colocação no Mundial. A seleção também está no grupo A, com Lituania, Letônia e Porto Rico. No grupo B, a disputa é entre França, Mongólia, Japão e Egito.

As equipes, então, se enfrentam dentro dos grupos e as duas primeiras se classificam direto para as semifinais. Apenas os campeões vão para as Olímpiadas. Além disso, as equipes treinam na cidade do torneio do dia 23 até a estreia no dia 3 de maio. Nas convocações, Léo Branquinho é o jogador de destaque da seleção. No lado feminino, o destaque fica para a convocação de Clarissa Santos, enquanto Vanessa “Sassá” ficou de fora.

Convocação basquete 3×3 Pré-Olímpico

Seleção masculina

André Ferros – São Paulo DC-SP

Léo Branquinho – Praia Clube-MG

Daniel Von Haydin – Cerrado-DF

Matheus Parcial – São Paulo DC-SP

Seleção feminina

Thayná Silva – Sodiê Mesquita-RJ

Luana Batista – Sampaio-MA

Vitória Marcelino – SESI Araraquara-SP

Clarissa Santos – Corinthians-SP

Comissão técnica

Chefe de equipe – Francisco das Chagas Oliveira

Rafaella Bauerfeldt

Ellen Rosa

Thiago de Sordi

Thiago Rodolpho