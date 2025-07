O WTT Star Contender de Foz do Iguaçu começou nesta quarta-feira (30) com as classificatórias. Após a disputa, mais dois brasileiros conquistaram vaga na primeira rodada da disputa principal de simples do torneio. Esses atletas buscam vaga na segunda rodada a partir desta quinta-feira. A competição acontece no Paraná. Confira o resultado dos brasileiros abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Ranking do tênis de mesa é atualizado após título de Hugo Calderano na Argentina

Resultados do primeiro dia de simples no WTT Star Contender de Foz do Iguaçu

VICTOR IWAMOTO

Com vaga direto na segunda rodada da classificação, ele perdeu de 3 sets a 0 para o alemão Cedric Meissner. Ele não se classificou.

RAFAEL TURRINI

Eliminando o também brasileiro Hamilton Yamane na primeira rodada da classificação, ele venceu Gustavo Tsuboi na segunda rodada. Com isso, avançou para a primeira rodada da disputa principal. Já o brasileiro Gustavo Tsuboi está eliminado.

Rafael Turrini no WTT Star Contender Foz do Iguaçu (Foto: WTT)

DAVI FUJII

Eliminando Fabiano Fiammingo no primeiro round da classificação, o brasileiro foi derrotado por 3 sets a 0 pelo francês Hugo Deschamps, não se classificando para a disputa principal.

continua após a publicidade

ALLAN SARMENTO

Vencendo o brasileiro Luca Kumahara na primeira rodada da classificação, ele também derrotou o australiano Xuqi Lin por 3 sets a 1, se classificando para a final.

DANILO TOMA

Derrotando o brasileiro Guilherme Gondo na primeira rodada da classificação, ele foi vencido pelo alemão Wim Verdonschot na segunda rodada. Com isso, ele não se classificou.

continua após a publicidade

JOON SHIM

Entrando direto na segunda rodada classificatória, ele foi derrotado pelo indiano Payas Jain por 3 sets a 0, não se classificando para a disputa principal.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Disputa de duplas

HENRIQUE NOGUTI E HAMILTON YAMANE

Em grande partida, a dupla brasileira conseguiu a virada sobre os chilenos Alfonso Olave e Eusebio Vos e venceram por 3 sets a 2. Na chave principal, encaram os chineses Yan-Cheng Huang e Guan-Hong Kuo.

JOON SHIM E RAFAEL TURRINI

Os brasileiros foram superados pela dupla Hugo Deschamps, da França, e Angel Naranjo, de Porto Rico, por 3 sets a 0. Na pré-oitavas, encaram os alemães Benedikt Duda e Dang Qiu.

MAHAYLA SARDA E JULIA HATAKEYAMA

As brasileiras perderam por 3 sets a 0 pelas mesa-tenistas Su Tsz Tung, de Hong Kong, e Zeng Zhiying, do Chile. Mahayla e Julia vão enfrentar as japonesas Sakura Yokoi e Hitomi Sato na pré-oitavas.

KARINA SHIRAY e BEATRIZ FIORE

Karina e Beatriz derrotaram as compatriotas Jessica Prates e Sofia Kano por 3 sets a 1. Na pré-oitavas, Shiray e Fiore encaram as sul-coreanas Nayeong Kim e Hanna Ryu. Já Prates e Kano enfrentam I-Ching Cheng e Yu-Jie Huang, do Taipé Chinês.