Anthony Davis volta a viver pesadelo na NBA e preocupa a torcida do Lakers

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 08/04/2024 - 16:13 • Rio de Janeiro (RJ)

Anthony Davis voltou a ser motivo de preocupação para o Los Angeles Lakers. Na derrota para o Minnesota Timberwolves por 127 a 117, no último domingo (7), o atleta sofreu uma pancada na região do olho e não conseguiu continuar em quadra.

O lance aconteceu no final do primeiro quarto, quando Davis pegou um rebote e converteu a cesta, mas acabou recebendo um golpe não intencional de Kyle Anderson. Após a pancada, AD continuou em quadra até o fim do período, mas não retornou para o segundo quarto.

O técnico Darvin Ham elogiou Anthony Davis, mas tratou de destacar o empenho da equipe perante grandes ausências. Além de Davis, Lebron James também não atuou contra o Timberwolves.

- Seu valor é muito grande. Todo mundo aqui sabe disso. Tudo o que ele proporciona nos dois lados da quadra, é muito forte. Mas já não tínhamos LeBron e vendo ele de fora, foi difícil. No entanto, eu preciso tirar o chapéu para os outros jogadores, que não sentiram pena deles mesmos. Então, eles continuaram competindo mesmo com as ausências - disse, Darvin Ham.

Nono colocado na Conferência Oeste com 45 vitórias e 34 derrotas, o Los Angeles Lakers garantiu a vaga no play-in da temporada. Ainda restam três partidas para o término da fase regular. O próximo é diante do Warriors, nesta terça-feira (9), às 23h (de Brasília), na Crypto Arena.