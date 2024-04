Título conquistado por Kamilla Cardoso não foi seu primeiro nos EUA

Kamilla Cardoso conquistou dois títulos pelo basquete universitário americano (Foto: Steph Chambers)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 08/04/2024 - 12:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Kamilla Cardoso conquistou, no último domingo (7), o título da NCAA com a equipe da Universidade da South Carolina, ao bater a Universidade de Iowa por 87 a 75. Esse foi o segundo título da brasileira em solo americano.

Na final da atual temporada, a pivô teve participação determinante na campanha de South Carolina. Com um duplo-duplo de 15 pontos, 17 rebotes e três tocos, Kamila conduziu a SCG para a virada após ir para o intervalo em desvantagem.

A brasileira ajudou a equipe a abrir uma vantagem de 68 a 59 no terceiro período. No final, mesmo com o clima bastante tenso em quadra, Kamilla soube manter a calma e com pontos importantes, manteve a South Carolina a frente no marcador.

Em contrapartida, a Universidade de Iowa, que tinha Caitlin Clark como principal jogadora, segue sem títulos da competição. A atleta, que é considerada por muitos uma das principais promessas do basquete feminino, anotou 30 pontos e terminou como cestinha do duelo.

Kamilla Cardoso está confirmada no Draft da WNBA (Travis Bell/SIDELINE CAROLINA)

Agora, tanto Kamila, quanto Caitlin vão participar o Draft da WNBA, que é a principal competição de basquete feminino dos EUA. A brasileira está cotada para ser a quarta escolha, enquanto a norte-americana, a primeira.