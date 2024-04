Tsunoda fica em 10º no GP do Japão e alcança marca importante em casa

Yuki Tsunoda é piloto da RB F1 Team, antiga Alpha Tauri (Foto: William West/ AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 08/04/2024 - 14:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Yuki Tsunoda fez história no GP do Japão, realizado domingo (7). Com o 10º lugar conquistado na corrida em Suzuka, o piloto da RB se tornou o primeiro japonês a pontuar em casa desde o pódio de Kamui Kobayshi, na temporada 2012.

Tsunoda conseguiu mais uma vez passar o Q3 e alinhou em décimo, só que teve uma largada ruim e perdeu duas posições. Como a corrida foi interrompida com bandeira vermelha ainda na primeira volta, o japonês partiu para a nova largada da 12º posição.

A partir daí, o japonês acertou a mão no ritmo para não perder os adversários diretos de vista. Além disso, graças ao ótimo pit-stop do time de Faenza, retornou à pista à frente de Valtteri Bottas e Logan Sargeant em um momento de parada coletiva.

- Nossa equipe fez um trabalho fantástico ali, os mecânicos foram muito rápidos e nós passamos dois carros, foi insano. Sem isso seria muito mais difícil ter pontuado, méritos enormes para a equipe, muito feliz por, enfim, pontuar no Japão - disse, Tsunoda, ao site da F1.

Yuki Tsunoda terminou em 10º lugar no GP do Japão (Foto: Toshifumi Kitamura / AFP)

A última vez que a apaixonada torcida japonesa viu um representante do país pontuar no GP do Japão foi há 12 anos, com Kamui Kobayashi. Na ocasião, Kobayashi, então na Sauber, largou em terceiro e chegou a ganhar o segundo posto de Mark Webber na largada, mas perdeu o lugar para Felipe Massa nos boxes. Nas voltas finais, teve de controlar o desgaste de pneus para impedir o ataque de Jenson Button, da McLaren.

Ao todo, oito pilotos japoneses pontuaram na história da F1. Kobayashi, que competiu de 2009 a 2014, é o líder do ranking com 125 tentos. Tsunoda aparece em seguida, com 68. Takuma Sato, que também tem um pódio no currículo, no GP dos Estados Unidos de 2004, é o terceiro, com 44. Satoru Nakajima (16), Kazuki Nakajima (9), Aguri Suzuki (8), Ukyo Katayama (5) e Shinji Nakano (2) vêm na sequência.

A Fórmula 1 volta daqui a duas semanas, entre os dias 19 e 21 de abril, para o GP da China - esse é o retorno da etapa ao calendário pós-pandemia.

