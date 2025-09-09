Carmelo Anthony pede aposentadoria de LeBron James na NBA: ‘Já chega’

Carmelo Anthony "pediu" publicamente que LeBron James aceite a aposentadoria da NBA, após ser eleito para o Hall da Fama do basquete norte-americano. A solicitação para que o amigo encerre sua carreira foi feita durante as celebrações de sua entrada para o prestigiado grupo. Em meio a comemorações, ex-jogador, que se aposentou em 2022, não deixou de mandar o recado ao astro do Los Angeles Lakers, ainda ativo na liga aos 40 anos.

continua após a publicidade

➡️ Multicampeão com o Warriors pode fechar com Lakers na NBA

— LeBron ainda estar jogando é algo inacreditável, cara. Esse é meu irmão. A gente fala sobre estar por perto, juntos, ligados, conectados, sendo comentados desde os 17, 18 anos. Então, agora eu entrando para o Hall da Fama, espero que ele levante a bunda dali e venha para esse lado. Já chega — disse Carmelo Anthony.

Os dois jogadores iniciaram suas trajetórias profissionais no mesmo Draft da NBA em 2003. Enquanto LeBron foi selecionado como primeira escolha, Anthony saiu logo depois, na terceira posição. A amizade entre eles começou na adolescência e se manteve ao longo de suas carreiras.

continua após a publicidade

Após 19 temporadas disputadas, Carmelo conseguiu sua eleição para o Hall da Fama após encerrar sua carreira há três anos. O ala deixou as quadras depois de atuar pelo Lakers na temporada 2021/22, justamente ao lado de James.

Carmelo Anthony em jogo pelo Los Angeles Lakers na NBA (Foto: Ronald Martinez / AFP)

Se LeBron enfim decidir não encerrar sua carreira após a edição de 2025/26, quando seu atual contrato com o Lakers termina, ele poderá quebrar o recorde de mais temporadas disputadas na NBA. O feito será empatado com Vince Carter, já que ambos contarão com 22 temporada regulares no currículo. Posteriormente, tornaria elegível para o Hall da Fama, onde poderia se juntar a Anthony.

continua após a publicidade

A situação, no entanto, pode se tornar delicada caso James decida continuar jogando após 2026. Por um lado, seria lógico que os Lakers quisessem manter um jogador com seu currículo, mas por outro, a equipe pode estar pronta para avançar para a era Luka Dončić em termos de construção do elenco e uso de recursos.

O próprio James parece compreender essa dinâmica, como sugerem comentários de seu agente, Rich Paul, em junho. "LeBron quer competir por um campeonato. Ele sabe que os Lakers estão construindo para o futuro. Ele entende isso, mas valoriza uma chance realista de vencer tudo", disse Paul à ESPN.

Futuro de LeBron na NBA

LeBron ainda tem contrato com a equipe por mais uma temporada. Segundo informações do jornalista Brian Windhorst da "ESPN", há incerteza sobre o futuro de James após esse período. Durante o podcast "The Hoop Collective", ele revelou que o próprio Lakers não sabe se o astro planeja se aposentar após a temporada 2025/26.

— Baseado nas minhas conversas, eu honestamente acho que eles não sabem. Pelo que sei, ele está realmente indo ano a ano. Poderia ser seu último ano? Sim. Será seu último ano? Eu não sei — comentou Windhorst.

Antes disso, no entanto, o jornalista Marc Stein havia afirmado publicamente não acreditar que James encerrará sua carreira no Los Angeles Lakers. Segundo informações, o astro da NBA assinaria com outra equipe para a próxima temporada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O tricampeão da NBA acumula 1.562 partidas disputadas, com médias de 27 pontos, 7,5 rebotes, 7,4 assistências e 1,5 roubo por jogo. LeBron detém o título de maior pontuador da história da liga e, mesmo aos 40 anos, manteve-se no segundo time ideal da liga norte-americana na última temporada.