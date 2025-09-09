Multicampeão com o Warriors pode fechar com Lakers na NBA

O Los Angeles Lakers surgiu recentemente como possível destino para Andrew Wiggins, ala do Miami Heat, na NBA. A franquia da Flórida avalia o futuro contratual do jogador, que possui vínculo garantido para a temporada 2025/26 e uma opção para o ano seguinte. Segundo o jornalista Marc Stein, o multicampeão com o Golden State Warriors chegaria para somar com o elenco que tem Luka Doncic em destaque.

O contrato de Wiggins prevê pagamento de US$ 28,2 milhões na próxima temporada, além de uma opção de US$ 30,2 milhões para 2026/27. O valor representa impacto significativo na folha salarial do Heat, que conta com outros jogadores importantes como Bam Adebayo e Tyler Herro.

A diretoria do Miami tem opção de optar por negociar o ala antes do prazo final de trocas de 2026, liberando espaço financeiro para contratar outros atletas na agência livre. Esta decisão deve ser tomada nos próximos meses, segundo Stein.

Wiggins disputou 17 partidas pelo Heat na temporada regular 2024/25, após ser negociado pelo Golden State Warriors em acordo envolvendo Jimmy Butler. O ala canadense atuou por média de 32,1 minutos por jogo, registrando 19 pontos, 4,2 rebotes e 3,3 assistências.

— Eu não deixaria ele como alvo de Los Angeles antes do futuro de Doncic estar assegurado. Porém, agora, as coisas estão diferentes. Então, minha percepção é de que o Lakers teria interesse em Andrew Wiggins caso o Heat, nas próximas semanas ou meses, decida priorizar o financeiro e busque reduzir a folha salarial — afirmou Stein.

O interesse do Lakers parece estar alinhado à recente extensão contratual de Luka Doncic, que assinou por três anos com a franquia californiana no valor de US$ 165 milhões, incluindo opção de jogador para 2028/29. A partir de 2028, o esloveno poderá firmar novo contrato máximo que lhe garantiria 35% do teto salarial por cinco temporadas.

A possível negociação envolveria duas tradicionais franquias da NBA: o Miami Heat, da Conferência Leste, e o Los Angeles Lakers, da Conferência Oeste, que planeja seu futuro após a "Era LeBron James".