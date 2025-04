Carlos Prates projeta luta com Ian Garry no UFC: ‘Quebrar ele no meio’

Carlos Prates e Ian Machado Garry irão se enfrentar na luta principal do UFC Kansas City, e a rivalidade entre o brasileiro e o irlandês esquenta cada vez mais, com provocações de ambos os lados. Os protagonistas do evento do próximo sábado (26), trocaram algumas farpas na internet e isso gerou muita repercussão entre os fãs de MMA. Ao falar do combate, o membro da Fighting Nerds hesitou e garantiu que irá vencer o rival. Veja o trecho da entrevista acima ou assista completa abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ao ser perguntado sobre como está a expectativa para a luta, Prates não "ficou em cima do muro" e revelou como será seu comportamento durante o combate.

— A estratégia é sempre a mesma. Entrar lá, quebrar ele no meio, bater nele, fazer ele pedir para parar, se entregar, quebrar ele na porrada. A ideia é sempre a mesma, o plano é sempre o mesmo, não interessa se é no chão, se é em pé, a porrada vai cantar no sábado e eu vou trazer mais uma vitória — disparou.

continua após a publicidade

Carlos Prates lutando contra Li Jingliang no UFC 305 (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Carlos Prates responde Ian Garry antes de luta no UFC: ‘Vou surrar ele’

Na sequência, Carlos falou sobre seus treinos com Wagner Mota, faixa preta de jiu-jitsu e treinou Demian Maia, que treina com Ian Machado Garry. Ao ser perguntado sobre essa dinâmica, Prates acredita que leva vantagem no aspecto e que não está preocupado para uma eventual luta agarrada.

— O Mota é um cara muito experiente, um cara que sabe muito. É o tipo de cara que se o treino durar 5 horas você não vai reclamar do treino dele, é um cara que te passa muito conhecimento, sabe muita coisa. O Wagner é um cara excepcional, que eu quero trazer agora para todos os meus campings, todas as minhas lutas, ele tem que estar. É o tipo de cara que eu quero do lado — iniciou o lutador.

continua após a publicidade

— É uma luta que eu não estou preocupado com grappling. Se a luta for para o chão, a gente vai resolver ali, tenho bons ataques, sou a faixa preta de Jiu-Jitsu. Ele treinou 3 meses com o Demian Maia, é lógico

que o Demian merece todo o respeito, é ótimo de Jiu-Jitsu. Porém, ele treina com o Demian Maia, não é aluno do Demian, ele só treina com o Demian Maia — completou.

Mais sobre Carlos Prates

Carlos Prates tem 1,85m de altura e 1,98m de envergadura. Seu cartel atual no MMA é de 21 vitórias, sendo 16 por TKO, três por finalização e duas por decisão; e seis derrotas, sendo duas por TKO, três por finalização e uma por decisão. Vale ressaltar que o brasileiro é faixa preta de jiu-jitsu e soma mais de 100 lutas de muay thai.