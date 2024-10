Quadras duras no tênis: elas são de cimento?

Quadras duras no tênis são as principais superfícies do esporte. (Foto: ATP/USTA)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 15:27 • São Paulo

As quadras duras no tênis são um dos três principais tipos de superfície utilizadas em torneios oficiais, juntamente com as quadras de saibro e de grama. Essas quadras são famosas por serem rápidas e oferecerem um estilo de jogo dinâmico e agressivo, favorecendo tanto os jogadores que gostam de ataques rápidos quanto aqueles que preferem trocas de bola mais intensas. Mas uma dúvida comum entre os praticantes e fãs do esporte é: as quadras duras são feitas de cimento?

O que é uma quadra dura no tênis?

As quadras duras no tênis não são feitas puramente de cimento, mas geralmente consistem em uma base de concreto ou asfalto, que é então coberta com várias camadas de material sintético, como resinas acrílicas. Essas camadas proporcionam a superfície final da quadra, criando uma textura lisa e uniforme, ideal para o tênis de alta velocidade. Esse tipo de revestimento garante que a quadra dure por muito tempo e que o jogo seja mais rápido e direto.

O material usado no revestimento das quadras duras no tênis é projetado para fornecer uma superfície de quique previsível para a bola, além de maior durabilidade em relação às quadras de saibro e grama, que exigem manutenção constante. Essa uniformidade faz com que as quadras duras sejam uma escolha popular para torneios em todo o mundo.

As quadras duras são realmente de cimento?

Embora o cimento ou o concreto seja frequentemente usado como base, o material de jogo das quadras duras no tênis não é o cimento em si. Em vez disso, várias camadas de materiais acrílicos ou outros compostos sintéticos são aplicadas sobre essa base para criar uma superfície mais adequada ao esporte. A combinação de asfalto ou concreto com as camadas de revestimento sintético garante que a quadra seja suficientemente rígida para suportar o impacto do jogo, mas também oferece algum amortecimento para proteger os jogadores.

As camadas sintéticas também são responsáveis por fornecer aderência aos tênis dos jogadores, ajudando a evitar escorregões e lesões. Além disso, essas camadas são resistentes a intempéries e suportam as variações climáticas, o que as torna ideais para torneios ao ar livre, como o US Open e o Australian Open, dois dos principais torneios de Grand Slam que são jogados em quadras duras.

Como a quadra dura afeta o estilo de jogo?

A superfície dura das quadras de tênis cria um estilo de jogo rápido e direto. Como o quique da bola é previsível e a superfície é mais rígida do que o saibro ou a grama, os jogadores conseguem manter um ritmo mais intenso e com menos variação de efeito. Essa característica favorece jogadores com um estilo mais agressivo, que preferem finalizar os pontos rapidamente com golpes precisos e poderosos.

Além disso, a bola tende a quicar mais alto em quadras duras no do que nas quadras de grama, mas de forma menos imprevisível do que nas quadras de saibro. Isso significa que os jogadores podem esperar um jogo menos dependente de variações de superfície, permitindo que aqueles com boa técnica e golpes consistentes se destaquem.

Exemplos de torneios em quadra dura

Entre os torneios mais prestigiados que ocorrem em quadras duras estão:

US Open: Realizado em Nova York, é o último Grand Slam do ano e é jogado nas quadras duras do complexo Billie Jean King National Tennis Center. O US Open é conhecido por suas quadras rápidas, que promovem um estilo de jogo agressivo. Australian Open: O primeiro Grand Slam do ano, jogado em Melbourne Park, é outro torneio realizado em quadras duras. As condições extremas de calor e a rapidez da superfície fazem deste um dos torneios mais desafiadores do circuito. Indian Wells e Miami Open: Esses são dois dos maiores torneios fora dos Grand Slams, ambos jogados em quadras duras. Eles atraem todos os melhores jogadores do mundo e são considerados importantes na preparação para os Grand Slams.

Vantagens e desvantagens das quadras duras

As quadras duras no tênis oferecem várias vantagens, como maior durabilidade e manutenção mais fácil em comparação com as quadras de saibro e grama. Elas são ideais para torneios, pois suportam melhor o uso intenso sem precisar de ajustes constantes.

No entanto, as quadras duras no tênis também têm algumas desvantagens. Por serem superfícies mais rígidas, elas podem causar um maior impacto nas articulações dos jogadores, especialmente nos joelhos e tornozelos. Por isso, jogadores que disputam muitos torneios em quadras duras precisam de cuidados adicionais para evitar lesões por esforço repetitivo.