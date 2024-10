Quadras de saibro no tênis: qual o padrão? Veja o que diz a regra!

A quadra de saibro é o piso do torneio de Roland Garros, um dos quatro Grand Slams. (Foto: Roland Garros)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 10:50 • São Paulo

As quadras de saibro são uma das superfícies mais características do tênis, conhecidas por seu visual distinto e pela maneira única como influenciam o jogo. Este tipo de superfície é amplamente utilizado na Europa e América Latina, e é o mais comum em torneios disputados no circuito de terra batida. Jogar em quadras de saibro apresenta desafios específicos para os jogadores, principalmente pela lentidão e os altos quiques que a bola atinge nessa superfície. Este artigo vai explorar as características das quadras de saibro, as regras que as regulam e o impacto que têm no estilo de jogo dos tenistas.

O que é uma quadra de saibro?

Uma quadra de saibro é feita com uma mistura de argila e cascalho, geralmente coberta por uma camada fina de pó de tijolo moído, o que dá à superfície sua cor característica, que pode ser laranja, vermelha ou verde. A base da quadra é construída com um sistema de drenagem para evitar o acúmulo de água, já que as quadras de saibro são muito suscetíveis às condições climáticas.

O saibro é uma superfície mais suave do que as quadras duras ou de grama, e isso afeta diretamente o ritmo do jogo. A bola tende a quicar mais devagar e mais alto, o que permite trocas de bola mais longas e favorece jogadores que têm paciência e preparo físico para sustentar rallys extensos.

Padrão das quadras

As regras da Federação Internacional de Tênis (ITF) estabelecem diretrizes rigorosas para a construção e manutenção das quadras de saibro. A espessura da camada de saibro pode variar ligeiramente, mas deve ter espessura suficiente para garantir que a superfície seja consistente e permita que a bola tenha um quique adequado. O saibro também deve ser cuidadosamente nivelado para garantir a uniformidade da quadra.

Outro fator importante é a manutenção da quadra. As quadras de saibro requerem cuidados constantes para mantê-las em boas condições. Durante os torneios, as quadras são regadas e alisadas entre os sets para evitar buracos e irregularidades que possam interferir no jogo.

Como a quadra de saibro afeta o jogo?

A quadra de saibro tem um impacto direto no estilo de jogo. Devido à sua superfície macia e ao ritmo mais lento do jogo, ela favorece jogadores que se destacam em trocas longas de bola e que sabem aplicar efeitos à bola, como o topspin. Este efeito ajuda a bola a subir mais alto e pode dificultar a vida de adversários que não estão acostumados a esse tipo de jogo.

Além disso, a quadra de saibro é conhecida por oferecer mais tempo de reação aos jogadores, o que significa que eles podem se posicionar melhor e buscar ângulos mais precisos. No entanto, essa superfície também torna difícil vencer o ponto rapidamente, já que a bola se move mais devagar e é mais fácil de ser defendida.

Jogadores com bom preparo físico e disposição para correr bastante são frequentemente bem-sucedidos em quadras de saibro, já que esse estilo de jogo exige resistência e paciência. Especialistas em saibro, como Rafael Nadal, que conquistou a maioria de seus títulos no saibro, são notáveis por saberem lidar com a superfície de maneira impecável, utilizando movimentos ágeis e golpes com efeito para dominar o jogo.

Torneios no saibro

Os torneios mais importantes realizados em quadras de saibro incluem o prestigiado Roland Garros, o segundo torneio de Grand Slam do ano, realizado em Paris. Este é o torneio mais famoso jogado em saibro e atrai os melhores jogadores do mundo. Outros torneios de destaque disputados em saibro incluem:

Masters de Monte Carlo: Um dos torneios mais antigos e tradicionais disputados em quadras de saibro, realizado no Principado de Mônaco. Madrid Open e Aberto de Roma: Ambos fazem parte da série de torneios Masters 1000 e são disputados na temporada de saibro antes de Roland Garros.

Esses torneios são importantes no calendário do tênis, já que servem como preparação para Roland Garros e testam a habilidade dos jogadores em lidar com os desafios do saibro.

Diferenças entre quadra de saibro e outras superfícies

A principal diferença entre a quadra de saibro e outras superfícies, como quadras duras e de grama, está na velocidade do jogo. As quadras de saibro são as mais lentas das três superfícies, o que favorece jogadores que têm paciência para trocas de bola mais longas. Em contrapartida, jogadores que preferem um estilo de jogo mais agressivo, baseado em saques potentes e golpes rápidos, tendem a ter mais dificuldades nesse tipo de quadra.

Outra diferença notável é o desgaste físico. O saibro é mais macio do que as quadras duras, o que significa que as articulações dos jogadores sofrem menos impacto. No entanto, a exigência física em termos de resistência é maior, pois as trocas de bola podem durar muito mais tempo em uma quadra de saibro.