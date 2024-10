Bia Haddad Maia é a brasileira mais bem colocada no ranking mundial do tênis, na 12ª posição (Foto: Jung Yeon-je / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 11:10 • Rio de Janeiro (RJ)

A tenista Bia Haddad Maia mostrou indignação durante a partida contra a estadunidense Madison Keys, váilida pelo WTA 1000 de Pequim, na China. Após perder a disputa de um ponto, a brasileira não se aguentou e xingou a adversária. Ela só não contava que seria possível escutar o xingamento. Bia perdeu o confronto e foi eliminada da competição.

— Vai tomar no meio do seu rabo! Sua filha de uma égua! — disse Bia.

A paulistana foi superada por Keys, cabeça de chave 18 e 24ª do mundo, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3. O duelo foi realizado na quadra central Capital Diamont no WTA 1000 de Pequim, na China, e teve 1h26min de duração.

Bia Haddad Maia durante jogo pelo WTA de Pequim, na China (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Como foi o jogo?

A brasileira até começou bem, abriu 2 a 0 com um primeiro game primoroso, com grandes devoluções, forçando o erro da oponente, mas Keys rapidamente se colocou na partida, virou para 3 a 2 e Bia passou a errar. Keys fechou o primeiro set em 41 minutos, quebrando novamente, e se colocou com 3 a 0 de vantagem com duas quebras no segundo. Bia devolveu uma delas com belo voleio e a seguinte, empatando o jogo e animando o torcedor brasileiro. Mas os erros voltaram a partir de então, Keys tornou a quebrar, abriu 5 a 3 e concluiu a vitória com nova quebra em seu quarto match-point, sua segunda vitória em três jogos contra Bia no circuito mundial.

O próximo compromisso de Bia Haddad será o WTA 1000 de Wuhan, também na China, isto em simples. A brasileira segue nas duplas nas oitavas de final ao lado da alemã Laura Siegemund.