Carlos Alcaraz lamenta derrota e explica discussão com árbitro em Miami

Carlos Alcaraz saiu muito chateado após sua derrota na madrugada deste sábado (22), na estreia no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, diante do belga David Goffin, 55º e ex-top 10, em três sets. O espanhol também explicou sua discussão com o árbitro Simon Cannavan no terceiro game do segundo set.

Sobre a partida, Alcaraz não poupou na autoavaliação. O espanhol não gostou do nível que apresentou e elogiou o adversário, que, segundo ele, foi um jogador melhor durante o jogo.

— Foi um nível muito ruim para mim, admito. Ele era um jogador melhor do que eu. Depois do primeiro set, acho que ele começou a melhorar, e o meu piorou, embora ele já estivesse jogando bem. Sua porcentagem de saque o ajudou a melhorar muito, mas, no geral, acho que foi um nível muito ruim para mim. Não joguei bem e também não me senti bem fisicamente — iniciou.

— Nesses tipos de partidas, quando você não se sente tão confiante no seu tênis ou na sua condição física, tudo se torna muito mais difícil. Acho que isso ficou evidente no segundo e terceiro sets, onde não consegui me esforçar para jogar melhor tênis. Daqueles primeiros games em diante, comecei a jogar pior, cometendo alguns erros, até que ele me quebrou. Perder uma quebra no terceiro set me fez sentir muito mal — disse o espanhol, que evitou desculpas físicas, mas apontou para cansaço nas pernas.

— Eu me senti ótimo, estava bem, só um pouco nervoso como sempre antes de cada partida, mas nada fora do comum nesses tipos de situações, nada que eu não tivesse sentido antes. Eu me senti preparado, convencido de que poderia jogar um bom nível de tênis, mas no final não foi o que aconteceu. Fiz tudo certo antes da partida; não era uma questão de lesão ou qualquer outra dor; eu estava bem antes da partida. Tive a sensação depois do primeiro set de que essa partida seria mais difícil do que as anteriores, então comecei a sentir um pouco mais de cansaço nas pernas, especialmente no final do segundo set — completou.

O tenista comentou o tamanho da dor após a queda. Neste ano, Carlos Alcaraz só venceu o Aberto de Rotterdam. O espanhol passou em branco no Australian Open e não conseguiu o tricampeonato de Indian Wells.

— Ainda não sei como serão os próximos dias para mim. Haverá tempo para analisar o que aconteceu e também para esquecer. Conheço muito bem essa parte da temporada; joguei um ótimo tênis no passado nesses torneios, mas depois do que aconteceu hoje, não sei realmente o que dizer. Acho que estava me sentindo bem depois de Indian Wells, mas agora com essa derrota, não sei o que dizer. Mentalmente, estou ferrado, para ser honesto. Este é um torneio em que quero ir bem, e perder na primeira rodada dói muito — desabafou Carlos.

Sobre a arbitragem, o tenista foi perguntado se a discussão teria lhe tirado o foco, mas ele negou e explicou o ocorrido. Alcaraz tomou uma advertência por violação do tempo de 25 segundos.

— De jeito nenhum, não me fez perder o foco. Só disse ao juiz de cadeira que a regra do tempo é ridícula. Eles querem tornar o tênis um pouco mais rápido, garantir que esteja lá, mas as margens são ridículas. Terminei o ponto na rede e mal tive tempo de fazer minhas rotinas, ou mesmo para o boleiro fazer seu trabalho. Você podia ver que ele estava um pouco confuso, sem realmente saber o que deveria fazer. No final, você perde muito mais tempo indo para a toalha, e é por isso que reclamei, porque sinto que o tempo que temos do fim do ponto até pedirmos novas bolas é ridículo — finalizou.