João Fonseca pode enfrentar número 2 do mundo na semifinal do Miami Open

João Fonseca venceu o americano de 19 anos, Learner Tien, na última quinta-feira (20), por 2 sets a 1, e passou para a segunda etapa do Miami Open. No caminho do brasileiro podem surgir grandes nomes do tênis, como Carlos Alcaraz, Andrey Rublev e Zverev. Confira os prováveis caminhos de Fonseca até a final!

O brasileiro, atual número 60 do mundo do ranking da ATP, enfrenta Ugo Humbert, número 20 do mundo, na segunda rodada do Masters 1000. Caso Fonseca vença a partida, a dificuldade aumentará, e Alex de Minaur, atual número 10, será seu primeiro grande desafio na competição. Na etapa seguinte, João pode encarar Andrey Rublev ou Matteo Berrettini.

Pelas quartas de final, Taylor Fritz, quarto colocado no ranking, surge como um provável adversário. Na semifinal, surgem o alemão Alexander Zverev, segundo melhor do mundo, ou o britânico Jack Draper, que eliminou o brasileiro no início de março e foi campeão de Indian Wells.

João Fonseca pode enfrentar número um do mundo na semifinal do Miami Open

Caso chegue à final, o brasileiro terá um dos maiores desafios de sua carreira encarando tenistas mais experientes, como Novak Djokovic ou Carlos Alcaraz. A competição tem um peso a mais para o sérvio, que retornou ao torneio após quase seis anos e pode se consagrar como o maior vencedor da história do Miami Open, com sete títulos.

Além desse recorde, Djokovic tem outro objetivo que carrega um significado especial: alcançar seu 100º título de ATP na carreira, um feito histórico.

O espanhol, por sua vez, venceu seu primeiro grande prêmio Masters 1000 justamente na Flórida, em 2022, com apenas 18 anos, e vai em busca de repetir tal feito nesta temporada.

Retrospecto de João Fonseca em 2025

João tem oito triunfos em 12 jogos neste ano (contando apenas ATP's, Masters 1000 e Grand Slams e excluindo os Challengers). Além de um título de ATP no ano, o primeiro da carreira, conquistado em Buenos Aires, em fevereiro.