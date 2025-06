Capitã da Alemanha desabafa após derrota para Itália na VNL: ‘Perdemos por pouco’

A Itália derrotou a Alemanha por 3 sets a 2 (22/25-25/10-20/25-25/13-15/9), pela segunda partida da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL), nesta quinta-feira (5), no Maracãnazinho, no Rio de Janeiro–RJ. Após o duelo, a capitã e central alemã, Camilla Weitzel, falou com exclusividade ao Lance! sobre o desempenho da equipe e da experiência de jogar no Brasil.

➡️Antropova brilha e Itália vira sobre Alemanha pela VNL

- Nós fizemos um bom trabalho, especialmente no Bloco de Defesa. Eu acho que este é um dos elementos que nos ajudará a jogar neste nível alto. Eu acho que ainda há um potencial que nós temos e que precisamos explorar, especialmente para ficarmos calmos em situações difíceis. Jogar no Brasil é sempre uma ótima experiência, então estamos muito animadas e muito animadas. Vamos jogar como hoje, com tudo o que temos, todo o nosso coração, e vejamos o que acontece - disse Camilla Weitzel.

A atleta da seleção da Alemanha complementou a análise da derrota para a Itália, mas destacou o ponto positivo do revés na noite desta quinta-feira (5).

- Eu acho que o que fizemos muito bem, no sentido de que ganhamos, foi o jogo de Bloco de Defesa. Fomos muito disciplinadas, perdemos por pouco. (Itália) Também é uma boa equipe ofensiva, então eles se adaptaram ao que nós fazemos, e jogaram muito bem. Ainda temos esse potencial de se adaptar melhor em situações difíceis e mudar o fluxo do jogo. A perda de um jogo é sempre decepcionante, mas este é o momento para aprender - finalizou.

A Alemanha retorna às quadras para encarar a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, no sábado (7), no Maracanãzinho, às 13h30. Já a Itália terá duelo contra a Coreia do Sul, na sexta-feira (6), às 17h30.

