Campeonato de remo previa passagens aéreas; acidente de van matou 9

O Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de Remo, competição que os atletas do projeto Remar para o Futuro disputaram em São Paulo, previa o pagamento de passagens aéreas para até sete atletas e um membro da comissão técnica dos clubes participantes, tanto no masculino quanto no feminino. O grupo, porém, retornava no último domingo (20) para Pelotas, no Rio Grande do Sul, em uma van, que se envolveu em acidente grave. O veículo foi atingido por um caminhão contêiner, o que provocou a morte de nove pessoas e deixou dois feridos.

O pagamento de passagens aéreas está previsto no “Plano de Trabalho do Ciclo Olímpico 2025-2028” do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). No Anexo 1 do planejamento para este ano, o CBC informa que há R$ 380.833,33 pactuados para despesas de passagens aéreas de competições principais e de base.

O mesmo documento (veja imagem abaixo) cita o CBI de Remo Barcos Curtos e Longos 2024, a competição que os atletas do Remar para o Futuro disputaram na última semana, como integrante do calendário oficial. O evento foi sediado pelo Esporte Clube Pinheiros na Raia Olímpica da USP, em São Paulo.

Trecho do Plano de Trabalho do CBC para 2024. (Foto: Reprodução)

O pagamento de despesas com locomoção também está previsto no Programa de Formação de Atletas do CBC, cuja versão mais recente foi assinada em 23 de agosto — portanto, há menos de dois meses.

“Estão habilitados para receber apoio do CBC os esportes que compõem o Programa Olímpico, definidos pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), e os demais esportes que compõem o Programa dos Jogos Pan-Americanos, definidos pela Organização Desportiva Pan-Americana (Panam Sports)”, diz trecho do edital do programa.

O item 10 do edital apresenta três “Eixos Estruturantes”, sendo o terceiro deles o dedicado às competições. Ele prevê “apoio para a locomoção de atletas, como incentivo à manutenção e qualificação de um calendário contínuo de competições nacionais, mediante a execução direta de recursos para o fornecimento dos benefícios regulamentados pelo CBC, objetivando a viabilização da participação de atletas e membros de comissões e coordenações técnicas, entre outros necessários, em Campeonatos Brasileiros Interclubes (CBI)”.

CBC: categoria 'Aspirante' dava direito a 2 passagens

O Lance! perguntou ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) sobre a previsão de pagamento de passagens aéreas aos participantes da competição. Em nota (confira a íntegra ao final deste texto), a entidade manifestou "profunda consternação" com o acidente e declarou que o Clube Centro Português 1º de Dezembro/RS, representado pelos remadores do projeto Remar para o Futuro, integra o 'Programa de Formação de Atletas do CBC'.

Ainda segundo o comitê, essa categoria — considerada de aspirantes — prevê duas passagens aéreas gratuitas para a disputa de competições. O CBC acrescentou ainda que cabe ao clube interessado solicitar as passagens.

Henri Fontoura Guimarães: uma das vítimas fatais do acidente (Foto: Reprodução)

Irmão de atleta morto do remo critica falta de recursos

Nesta segunda-feira, Ítalo Fontoura Guimarães, irmão de Henri Fontoura Guimarães, uma das vítimas do acidente, fez duras críticas, em resposta a uma postagem da Confederação Brasileira de Remo.

“A prefeitura de Pelotas, os patrocinadores, vcs, todo mundo envolvido… Não tinham dinheiro para as passagens de avião… Mas terão dinheiro para o transporte deles de volta, após estarem mortos. Vocês entendem a hipocrisia disso”, escreveu Ítalo. “E sabe o que é pior, esse tipo de coisa vive acontecendo no nosso país, e nunca muda. Vocês perderam um prospecto olímpico, eu perdi o meu irmão.”

Confira a nota do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC)

"Inicialmente, o Comitê Brasileiro de Clubes – CBC manifesta sua profunda consternação e solidariedade diante do trágico falecimento dos atletas. Lamentamos profundamente a perda desses jovens talentos e transmitimos nossas sinceras condolências aos familiares, amigos e ao Clube Centro Português 1º de Dezembro/RS, assim como a toda a comunidade afetada.

Esclarecemos que os quantitativos estabelecidos no plano de trabalho são destinados aos Clubes integrados ao CBC como vinculados ou filiados.

O Clube Centro Português 1º de Dezembro - RS, cujos atletas estavam envolvidos no acidente, atualmente é integrado ao Programa de Formação de Atletas do CBC, como Aspirante, desde 16/02 deste ano.

Os Clubes ASPIRANTES, categoria de acesso ao Programa, têm direito a duas passagens gratuitamente, conforme estabelecido pela Resolução da Diretoria nº 004/2022, de 29/09/2022, sendo para dois atletas, ou um atleta e um membro da comissão técnica. É responsabilidade do clube manifestar o interesse em obter passagens aéreas para participação nos Campeonatos Brasileiros Interclubes - CBI®. No caso específico deste clube para este CBI®, não houve solicitação."