Irmão de vítima de acidente faz críticas à Confederação de Remo: ‘Hipocrisia’

Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 15:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Ítalo Fontoura Guimarães, irmão de Henry Fontura Guimarães, uma das vítimas do acidente que resultou em nove mortes na BR-376, no domingo (20), em Guaratuba, no litoral do Paraná, fez duras críticas nas redes sociais, á falta de recursos para que a equipe do projeto Remar para o Futuro viajasse de avião para o torneio disputado no fim de semana em São Paulo.

— A prefeitura de Pelotas, os patrocinadores, vcs, todo mundo envolvido… Não tinham dinheiro para as passagens de avião… Mas terão dinheiro para o transporte deles de volta, após estarem mortos. Vocês entendem a hipocrisia disso. E sabe o que é pior, esse tipo de coisa vive acontecendo no nosso país, e nunca muda. Vocês perderam um prospecto olímpico, eu perdi o meu irmão — escreveu Ítalo na mensagem de luto publicada pela Confederação Brasileira de Remo nas redes sociais.

A postagem foi em resposta à publicação da organização que representa a modalidade esportiva.

— Com muito pesar e tristeza no coração que a Presidente Magali Moreira, em nome da Confederação Brasileira de Remo e de todos os funcionários, se solidariza com a dor de amigos familiares dos atletas, da equipe do Centro Português e Remar para o Futuro, atingidos pela tragédia ocorrida na noite de ontem — escreveu a confederação.

Como foi o acidente?

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram envolvidos no acidente uma carreta contêiner, um carro de passeio e a van da equipe de remo no km 665 da rodovia, em direção a Santa Catarina.

A van, que transportava o grupo de 10 pessoas, foi atingida por trâs pelo caminhão, após o veículo perder os freios. Devido ao impacto, a van colidiu com outro carro, que estava a passeio, e foi arrastada para fora da rodovia pela carreta que tombou sobre o veículo da equipe.

O motorista do caminhão e um adolescente de 17 anos foram socorridos com ferimentos leves, e estão em acompanhamento no hospital. O motorista do carro a passeio não se feriu. O resto do grupo não resistiu.