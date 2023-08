O time brasileiro da ginástica artística se encontrará no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. A competição é fundamental para garantir a vaga na Seleção Brasileira nos Jogos Pan-Americanos e no Mundial de Antuépia. O evento acontece entre os dias 16 e 20 de agosto, com transmissão do canal da Confederação Brasileira de Ginástica, no Youtube.