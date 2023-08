O Brasil estreiou com vitória na Boomers vs The World, torneio amistoso para a preparação para a Copa do Mundo de Basquete, na manhã desta segunda-feira (14), em Melbourne, na Austrália. A Seleção venceu o Sudão do Sul por 85 a 75, chegando estar 10 pontos atrás do placar e se recuperrando com um último quarto avassalador.