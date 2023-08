- Graças a Deus, deu tudo certo, cirurgia realizada com sucesso e agora é focar na recuperação! No treino, dia 03/08, sofri uma lesão no tornozelo esquerdo, fiz os exames e o diagnóstico constatou uma ruptura total do tendão de Aquiles. Infelizmente quem está no esporte está sujeito a lesões e acredito cegamente que tudo acontece por uma razão, sei que Deus, como sempre, está no controle e Ele tem um plano grandioso para mim. Neste ano as competições se encerraram para mim, mas a reabilitação começa a partir de agora portanto quero agradecer muito a equipe do Dr. Matheus por toda a atenção, cuidado e profissionalismo. Pensei muito se iria fazer esse post, mas como sei que uma hora ou outra teriam notícias achei melhor que eu mesmo desse esta . Deixo claro a todos que o sonho continua ainda mais vivo e o foco só aumentou agora! Será mais uma marca de guerra que eu vou vencer para voltar mais forte! - disse o brasileiro.