Campeões mundiais de patinação estão entre os mortos do avião que caiu nos EUA

Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campeões mundiais de patinação artística, estavam entre os mortos do avião que caiu em Washington, nos Estados Unidos, após uma colisão com um helicóptero militar, na noite de quarta-feira (29). A informação foi divulgada pela agência russa “RIA”.

Evgenia e Vadim voltavam de um treinamento no Kansas com outros patinadores, de acordo com a Federação de Patinação Artística dos Estados Unidos. O filho do casal, Maxim, também estava no avião, segundo da “RIA”. O jovem também competia no território estadunidense.

Quem são Evgenia Shishkova e Vadim Naumov?

Maxim Naumov, Evgenia Shishkova e Vadim Naumov (Foto: Reprodução)

Shishkova e Naumov, nasceram em Leningrado. O casal era uma das figuras mais populares na patinação artística em duplas, representando a União Soviética e, mais tarde, a Rússia. A dupla se tornou conhecida por conquistar o Campeonato Mundial em 1994 antes de se mudarem para os EUA em 1998, onde passaram a atuar como treinadores.

Além de Evgenia e Vadim, a ex-patinadora Volyanskaya está entre as vítimas

Segundo a “Reuters”, há uma possibilidade de até 15 pessoas no voo estarem relacionadas à patinação. Até o momento, não houve relatos dos sobreviventes da queda do avião, que tinha 64 passageiros, além da tripulação.

Além de Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, a agência estatal russa “TASS” relatou que Inna Volyanskaya, ex-patinadora que competiu pela União Soviética e atual treinadora do clube de patinação artística de Washington, estava a bordo.

— Estamos devastados por essa tragédia e estamos com as famílias das vítimas em nossos corações. Vamos continuar monitorando a situação e vamos divulgar mais informações assim que possível — diz o comunicado da Federação de Patinação dos Estados Unidos.

Acidente entre avião e helicóptero

O avião, com 64 passageiros e tripulantes, vinha de Wichita, Kansas, e se aproximava de Washington, quando ocorreu a colisão com um helicóptero Sikorsky UH-60 Black Hawk, modelo usado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos.

O incidente aconteceu a poucos metros da pista, pouco antes da aterrissagem. A American Airlines confirmou que a aeronave envolvida era propriedade da empresa e afirmou que se manifestará em breve. Após o acidente, todas as operações de pouso e decolagem foram suspensas no aeroporto, que está localizado a apenas 6 km do centro de Washington.