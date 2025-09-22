A Bola de Ouro, maior premiação do futebol mundial, acontece nesta segunda-feira (22). A honraria leva em consideração o desempenho dos jogadores no período entre julho de 2024 e julho de 2025. Caso este prêmio existisse no vôlei, a brasileira Gabi Guimarães seria a grande vencedora, a partir da análise feita pelo Lance! de títulos e estatísticas. Confira!

Solidez pela Seleção Brasileira

Neste período de tempo, Gabi Guimarães, capitã da Seleção, foi medalhista de bronze em Paris 2024 e conquistou também o terceiro lugar na Liga das Nações.

A ponteira não jogou a primeira semana da Liga das Nações, disputada no Rio de Janeiro, pelo fato de ter terminado sua temporada no clube pouco antes do início da VNL. Mesmo assim, a capitã terminou o campeonato como a segunda maior pontuadora, com 142 pontos, e a terceira melhor atacante, com 125 acertos.

Gabi Guimarães é a capitã da Seleção Brasileira (Foto: Volleyball World)

Mesmo com apenas 1.81m, considerada baixa para os padrões do vôlei, a brasileira anotou 12 bloqueios, despontando como a nona maior bloqueadora da Liga das Nações. No saque, foi a quinta melhor, com cinco "aces" - ponto direto de saque. No setor defensivo, Gabi ficou na 12ª posição as defesas e, na recepção, foi a terceira colocada.

Com essa atuação, a ponteira entrou para o "Dream Team" da Liga das Nações 2025.

Títulos pelo clube

Esta foi a primeira temporada de Gabi Guimarães pelo Conegliano, da Itália, na qual conquistou todos os títulos possíveis. Entre julho de 2024 e julho de 2025, a brasileira venceu a Supercopa Italiana, o Campeonato Mundial de Clubes, a Liga de Campeões da Europa, a Séria A1 do Campeonato Italiano e a Copa da Itália.

Gabi foi eleita MVP das finais do Campeonato Italiano e a melhor ponteira da Champions League.

Bola de Ouro 2025

O Brasil é um dos países que está presente em diversas categorias. Além de Raphinha e Vini Jr, candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo, Amanda Gutierres, Marta, Estêvão, Alisson, o técnico Arthur Elias e o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, são outros representantes brasileiros na premiação da Bola de Ouro.