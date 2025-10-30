Campeão olímpico, Wallace desfalca o Cruzeiro por tempo indeterminado

Nesta quarta-feira (29), o oposto Wallace, do Sada Cruzeiro, passou por cirurgia para correção de uma lesão na cartilagem no joelho direito. Em nota oficial, o clube não informou a previsão de retorno do jogador às quadras.

continua após a publicidade

➡️ CBV adia jogo da Superliga por surto de virose; entenda

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Wallace vinha atuando no sacrifício desde o Campeonato Mineiro, competição que terminou no início do mês com título do Cruzeiro. Nas redes sociais, o oposto esclareceu a situação de lesão e agradeceu o apoio dos torcedores e dos companheiros de time.

— Eu estava com uma lesão na cartilagem há umas cinco ou seis semanas. A gente vinha tratando de forma conservadora para ver se melhorava, mas, depois de algumas ressonâncias, a gente viu que não seria possível. Então ,a opção mais benéfica no momento era a cirurgia e tratar direto da lesão — explicou.

continua após a publicidade

— Muito obrigado a todos que mandaram mensagem desejando melhoras. Com certeza, isso vai me ajudar. Espero que logo esteja de volta às quadras. Eu não podia deixar de agradecer meu time. O Sada Cruzeiro como sempre me dando apoio, me dando todo suporte. É um time que sempre me abraçou em todos os momentos e dessa vez não seria diferente. Muito obrigado à família Sada Cruzeiro — completou o jogador.

Wallace nas redes sociais após cirurgia (Foto: Reprodução/ Instagram)

Campeão olímpico nos Jogos do Rio 2016, Wallace se aposentou da Seleção Brasileira após adisputa de Paris 2024. O jogador está no Cruzeiro desde a temporada 2021/22. Na Superliga deste ano, o time é o quarto colocado, com uma vitória e uma derrota.

continua após a publicidade

Próximo jogo do Cruzeiro na Superliga

O time volta à ação neste domingo (2), às 18h30 (de Brasília). A partida é contra o Monte Carmelo, Ginásio UTC, em Uberlândia (MG), pela terceira rodada da competição.