Atleta condenado por estupro é vetado de jogar o Mundial de vôlei de praia

Steven van de Velde, jogador de vôlei de praia da Holanda, não poderá participar do Mundial de vôlei de praia, na Austrália. Condenado por estupro de uma menor de idade em 2016, o atleta teve o visto de entrada ao país negado. A competição acontece entre os dias 14 e 23 de novembro, na cidade de Adelaide.

O anúncio foi feito por Heleen Crielaard, diretora técnica da associação de vôlei.

- Infelizmente fomos informados de que foi tomada a decisão de não conceder o visto. Lamentamos, mas não temos escolha a não ser aceitar a decisão - disse a gestora, em nota.

Steven van de Velde, condenado por estupro, teve o visto negado (Foto: Divulgação/ FIVB)<br>

Entenda o caso

Em 2016, Steven van Delve recebeu a sentença de quatro anos de prisão por estupro. O crime aconteceu dois anos antes, em 2014. Aos 19 anos, o atleta viajou da Holanda para o Reino Unido com o objetivo de conhecer uma menina de 12 anos que havia conhecido nas redes sociais. Ao chegar lá, Steven forçou a menor a ter relações sexuais.

O caso foi descoberto quando a menina, sem a identidade revelada para preservá-la, foi em uma clínica para tomar pílula do dia seguinte, ao lado de Steven. O atleta cumpriu 13 meses de prisão, mas logo retornou à carreira esportiva.

Participação em Paris 2024

Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o jogador, que faz dupla com Alexander Brouwer, foi vaiado em todas as partidas que disputou. Durante a competição, Steven ficou isolado do restante da delegação, a pedido dele próprio. O atleta não ficou na Vila Olímpica nem teve contato com a imprensa.

A participação de Steven nas Olimpíadas de Paris 2024 gerou revolta. Inclusive, uma petição online foi criada para pedir a exclusão do jogador. Além disso, três organizações de defesa dos direitos de atletas vítimas de violência encaminharam um pronunciamento público ao Comitê Olímpico Internacional (COI) e à Federação Holandesa de Vôlei. No entanto, a intenção não foi acatada.

