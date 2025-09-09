COB Expo organiza debate sobre o futuro do futsal feminino no Brasil

Seguindo a tradição de abrir espaço para todos os esportes, a COB Expo 25 organizou duas grandes atividades para tratar de futsal feminino: debates sobre o futuro do esporte em painéis no evento, que será realizado em São Paulo entre os dias 24 e 28 de setembro. Lance! estará presente para a cobertura.

O primeiro será o painel “De Onde Viemos e para Onde Vamos: O Futuro do Futsal Feminino”, que será realizado no dia 25/09, às 15h20 (de Brasília), no palco Talks. Em seguida, o público será convidado a participar da clínica Futsal Feminino na Prática, com treinadoras e atletas ensinando os segredos da modalidade.

Com a presença de Desiré Silva, goleira do São José Futsal Feminino, Poliana Irleu, pivô do São José e representante das atletas da Liga feminina de Futsal, Flaviani Nascimento e Cris Souza, goleira e técnica, respectivamente, do Esporte Clube Taboão Magnus, o painel vai reunir os principais nomes do futsal feminino para tratar de temas importantes para a consolidação do Brasil como referência mundial nesta modalidade.

Já a clínica, funcionará como uma extensão do debate, trazendo a treinadora Cris Souza e atletas profissionais para uma prática dentro de quadra, ampliando o conhecimento técnico de crianças e adolescentes sobre o futsal feminino e também o entendimento e fortalecimento da presença feminina no esporte de alto rendimento.

No último mês, a Seleção Brasileira de Futsal conquistou o tricampeonato do Torneio Internacional de Futsal ao vencer a Colômbia na final por 2 a 0.

Sobre o COB Expo

O palco Talks é um espaço gratuito e trará muitos outros temas da atualidade e grandes nomes de todo ecossistema do esporte olímpico. A entrada ao COB Expo é solidária: basta se cadastrar no site oficial e levar 1kg de alimento não perecível, que será doado para as instituições LBV, Casa do Zezinho, CUFA Boi Malhado, Amigos do Bem e Fundação EPROCAD.

O evento será realizado no Centro de Convenções Pro Magno, no bairro Casa Verde, em São Paulo.