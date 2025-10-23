De volta ao Brasil após o título inédito do Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC), o piloto Lucas Moraes terá pouco tempo para descansar, entre compromissos comerciais e preparativos para a próxima temporada. Em entrevista concedida ao Lance! nesta quinta-feira (23), ele contou sobre a mudança de equipe e a relação com outro nome de destaque do automobilismo brasileiro, Gabriel Bortoleto.

Campeão com a Toyota, equipe que integrou por três anos, Lucas assinou com a The Dacia Sandriders para a próxima temporada. Após os primeiros testes com o novo carro ainda no Marrocos, palco da etapa decisiva da W2RC, o piloto viaja à Inglaterra nesta semana para mais um período de adaptação. O brasileiro terá dois meses de ajuste com o novo time antes do Rally Dakar, uma das provas mais desafiadoras do mundo.

— O ponto principal agora é conhecer o carro, não é uma transição simples. Os três primeiros dias com o carro foram excelentes, fiquei muito impressionado. Então, nesse sentido, estou bem confiante que a gente possa entregar um bom resultado para o Brasil. Eu diria que a equipe, tanto de pilotos, navegadores, quanto de engenheiros e toda a estrutura, foi o que mais me chamou a atenção para tomar essa decisão de mudar de equipe - declarou.

Lucas Moraes é campeão do W2RC, a F1 do off-road (Foto: Divulgação)

Encontro e convite a Bortoleto

Após a conquista do título inédito, na última sexta-feira (17), Lucas recebeu muitas mensagens de apoio de figuras do automobilismo, entre eles o jovem Gabriel Bortoleto, representante brasileiro da Fórmula 1. Segundo o piloto, os dois se conheceram em 2024, durante evento de premiação da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), e mantiveram contato. Lucas contou que chegou a convidar Bortoleto para andar de rally, mas os dois ainda não conseguiram conciliar as agendas.

— A gente se deu super bem de imediato, ele até foi super educado, falou: "sempre quis te conhecer", eu falei: "eu também". Então foi bem legal, a gente se fala de vez em quando, quando a gente está na Europa, a gente tenta se encontrar, enfim, é uma pessoa, um piloto super jovem, mas com uma maturidade incrível de ver, de acompanhar, de torcer. Quem sabe um dia a gente possa estar no mesmo ano, os dois campeões do mundo, seria muito legal - disse.

