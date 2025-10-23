COB incentiva brasileiros a destinarem parte do imposto de renda ao Time Brasil

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) lançou oficialmente o programa Nação Esportiva. A iniciativa é um convite aos brasileiros apoiarem o esporte olímpico do país, destinando até 7% do Imposto de Renda a projetos de suporte ao Time Brasil. O objetivo da ação é fortalecer a base esportiva e colaborar na preparação dos atletas rumo às Olimpíadas de Los Angeles 2028.

Sem nenhum custo adicional para contribuintes de Imposto de Renda, o valor destinado é revertido integralmente a programas do COB aprovados pelo Ministério do Esporte. O retorno do dinheiro é garantido após a declaração do Imposto no ano seguinte. Também há a possibilidade de doar voluntariamente, sem buscar o benefício fiscal.

Com o lema "Nem todo herói usa capa. Aqui, a gente veste kimono, collant, touca, joelheira... e você pode vestir a camisa do Time Brasil", os principais projetos beneficiados serão os Jogos da Juventude e a Missão Olímpica. Segundo Marco La Porta, presidente do COB, essa é mais uma forma de mostrar que a relação próxima entre a sociedade e o Comitê favorece o avanço do país.

— O Nação Esportiva é o resumo do que queremos para o esporte olímpico brasileiro. Quanto mais aproximarmos o torcedor e o cidadão comum do Time Brasil, mais próximos estaremos de sermos um país que consome e pratica esportes. É também uma grande oportunidade de transformar o imposto em desenvolvimento, fazendo com que cada brasileiro se sinta parte das conquistas dos nossos atletas — disse La Porta.

Como participar?

A destinação de até 7% do Imposto de Renda pode ser realizada até dia 26 de dezembro, pelo site oficial do Nação Esportiva. Lá, há o passo a passo e a simulação do valor que pode ser direcionado a projetos do COB.

