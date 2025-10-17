O piloto brasileiro Lucas Moraes conquistou o título do Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC), o principal do rali cross-country do mundo. A competição é considerada a "Fórmula 1 do off-road". O título de Moraes foi conquistado nesta sexta-feira (17), após a etapa do Marrocos, a quinta e última da temporada. É a primeira vez que o brasil conquista um título na competição.

Lucas Moraes tem 35 anos e disputa a sua segunda temporada completa do W2RC, superando o terceiro lugar conquistado na edição passada. Ele se consolida como principal nome do rally brasileiro.

Lucas Moraes é campeão do W2RC, a F1 do off-road (Foto: Divulgação)

Brasileiro fez campanha estável no W2RC

Moraes fez uma campanha estável na temporada, conquistando feitos inéditos, como ser o primeiro brasileiro a vencer em uma etapa do W2RC. No Rally Dakar, que abre as competições, terminou na 15ª colocação geral. Depois, foi vice-campeão no Desafio do Deserto de Abu Dhabi e terceiro no Rally Safari da África do Sul.

Agora, o brasileiro visa a abertura da temporada 2026, que acontece no Rally Dakar.

