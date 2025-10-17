Brasileiro conquista feito inédito e é campeão da ‘Fórmula 1 do off-road’
Lucas Moraes é primeiro brasileiro campeão do W2RC
O piloto brasileiro Lucas Moraes conquistou o título do Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC), o principal do rali cross-country do mundo. A competição é considerada a "Fórmula 1 do off-road". O título de Moraes foi conquistado nesta sexta-feira (17), após a etapa do Marrocos, a quinta e última da temporada. É a primeira vez que o brasil conquista um título na competição.
Lucas Moraes tem 35 anos e disputa a sua segunda temporada completa do W2RC, superando o terceiro lugar conquistado na edição passada. Ele se consolida como principal nome do rally brasileiro.
Brasileiro fez campanha estável no W2RC
Moraes fez uma campanha estável na temporada, conquistando feitos inéditos, como ser o primeiro brasileiro a vencer em uma etapa do W2RC. No Rally Dakar, que abre as competições, terminou na 15ª colocação geral. Depois, foi vice-campeão no Desafio do Deserto de Abu Dhabi e terceiro no Rally Safari da África do Sul.
Agora, o brasileiro visa a abertura da temporada 2026, que acontece no Rally Dakar.
