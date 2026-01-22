Após uma temporada histórica, com a inédita medalha de ouro no Mundial de Atletismo, Caio Bonfim inicia as competições de 2026 pela disputa da Copa Brasil de Marcha Atlética, neste domingo (25), em Brasília. No evento, o atleta experimentará a nova distância de meia maratona, que será adotada nos Jogos de Los Angeles 2028.

Conforme estabelecido pela World Athletics, as provas individuais de 20km e 30km da marcha atlética serão substituídas pelas distâncias de meia maratona (21.097,5km) e maratona (42.195km). A ideia da entidade é aproximar a prova do público das corridas de rua. A mudança entra em vigor a partir de 2026 e, para as Olimpíadas de Los Angeles, valerá apenas a distância de meia maratona.

— O objetivo do Caio na Copa Brasil é estrear nas novas distâncias da marcha, assim como de grande parte dos atletas. Ele está treinando bem para fazer um bom resultado aqui na nossa terra. Vai ter muita gente, oportunidade para as famílias e os amigos verem eles. Então a gente está com esse foco para o Mundial de Marcha - disse Giannetti Bonfim, mãe e treinadora de Caio.

A Copa Brasil será a primeira competição disputada pelo marchador desde o histórico Mundial de Atletismo de Tóquio, em setembro de 2025. Na ocasião, Caio faturou a medalha de prata nos 35km e ouro nos 20km, se tornando o brasileiro com maior número de pódios na história do evento.

Viviane Lyra e Caio Bonfim disputarão a Copa Brasil de Marcha Atlética (Foto: Gustavo Alves/ CBAt)

Evento teste e seletiva para o Mundial

Com 125 atletas inscritos, a Copa Brasil servirá como evento teste e seletiva para o Mundial de Marcha Atlética por Equipes, com os campeões da meia maratona e maratona garantindo vaga direta para a competição. Além de Caio Bonfim, os atletas olímpicos Viviane Lyra, Max Batista, Matheus Correa e Gabi Muniz também competirão no evento.

O Mundial de Marcha por Equipes será realizado no dia 12 de abril, também em Brasília. Será a primeira vez que um país da América do Sul recebe o evento, organizado pela World Athletics.

