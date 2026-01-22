Olimpíadas de Inverno: Nicole Silveira relembra experiência na pista de Cortina

Aos 31 anos, Nicole Silveira representará o Brasil pela segunda vez nos Jogos Olímpicos de Inverno. Uma das principais esperanças de medalha para o país, a atleta do skeleton aposta na experiência adquirida ao longo dos últimos ciclos e no mapeamento das curvas da pista olímpica.

As provas do skeleton serão disputadas em Cortina D'Ampezzo, local que recebeu a disputa da etapa da Copa do Mundo da modalidade em novembro do ano passado. A competição não foi tão positiva para

a gaúcha, que terminou apenas com a 16ª colocação.

— Quando a gente teve que aprender a pista de Cortina, eu e a Kim aprendemos sozinhas. Agora eu tenho muito mais conhecimento sobre a pista, sobre como são as curvas. A gente chegou lá adivinhando e tentando pilotagens diferentes, hoje eu chego lá sabendo o que eu tenho que fazer e em quais curvas eu preciso focar. Essa experiência vai ajudar bastante, já fiz essa análise mentalmente, a gente não começa do zero - disse.

A belga Kim Meylemans, citada por Nicole, é esposa da brasileira e também atleta de skeleton. As duas treinam juntas, acompanhadas pelo treinador britânico Richard Bromley, e dividiram o pódio na etapa da Copa do Mundo de St. Moritz. Na ocasião, Kim levou o ouro e Nicole ficou com o bronze.

Nicole Silveira subiu ao pódio em St. Moritz ao lado da esposa (Foto: Divulgação/ IBSF)

Evolução na corrida olímpica

Nicole foi evoluindo ao longo da corrida olímpica. Nas primeiras etapas, teve dificuldades de se aproximar do top-10 até garantir o oitavo lugar em Winterberg, na Alemanha, no início de janeiro. A brasileira falou sobre os ajustes feitos até a confirmação da vaga olímpica como nona colocada do ranking mundial.

— Minha pilotagem melhorou, meu push também, eu tô correndo mais rápido fora da pista, então é uma questão de transferir pro gelo, que eu tenho conseguido fazer nessas últimas competições. Acho que esse ano algumas nações fizeram um nível bem alto, e isso diz muito sobre a temporada. Esse ano foi bem competitivo - avaliou.

Os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina serão disputados entre os dias 6 e 22 de fevereiro. As provas do skeleton começam no dia 9 de fevereiro.

