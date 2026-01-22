Olimpíadas de Inverno: Nicole Silveira relembra experiência na pista de Cortina
Atleta do skeleton é uma das principais esperanças de medalha para o Brasil
- Matéria
- Mais Notícias
Aos 31 anos, Nicole Silveira representará o Brasil pela segunda vez nos Jogos Olímpicos de Inverno. Uma das principais esperanças de medalha para o país, a atleta do skeleton aposta na experiência adquirida ao longo dos últimos ciclos e no mapeamento das curvas da pista olímpica.
➡️O desafio mortal contra a gravidade: quando atletas humanos superam os 160 km/h no gelo
➡️Liderado por Edson Bindilatti, Brasil confirma time do bobsled para Milão-Cortina
As provas do skeleton serão disputadas em Cortina D'Ampezzo, local que recebeu a disputa da etapa da Copa do Mundo da modalidade em novembro do ano passado. A competição não foi tão positiva para
a gaúcha, que terminou apenas com a 16ª colocação.
— Quando a gente teve que aprender a pista de Cortina, eu e a Kim aprendemos sozinhas. Agora eu tenho muito mais conhecimento sobre a pista, sobre como são as curvas. A gente chegou lá adivinhando e tentando pilotagens diferentes, hoje eu chego lá sabendo o que eu tenho que fazer e em quais curvas eu preciso focar. Essa experiência vai ajudar bastante, já fiz essa análise mentalmente, a gente não começa do zero - disse.
A belga Kim Meylemans, citada por Nicole, é esposa da brasileira e também atleta de skeleton. As duas treinam juntas, acompanhadas pelo treinador britânico Richard Bromley, e dividiram o pódio na etapa da Copa do Mundo de St. Moritz. Na ocasião, Kim levou o ouro e Nicole ficou com o bronze.
+Aposte na vitória do seu time favorito
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Evolução na corrida olímpica
Nicole foi evoluindo ao longo da corrida olímpica. Nas primeiras etapas, teve dificuldades de se aproximar do top-10 até garantir o oitavo lugar em Winterberg, na Alemanha, no início de janeiro. A brasileira falou sobre os ajustes feitos até a confirmação da vaga olímpica como nona colocada do ranking mundial.
— Minha pilotagem melhorou, meu push também, eu tô correndo mais rápido fora da pista, então é uma questão de transferir pro gelo, que eu tenho conseguido fazer nessas últimas competições. Acho que esse ano algumas nações fizeram um nível bem alto, e isso diz muito sobre a temporada. Esse ano foi bem competitivo - avaliou.
Os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina serão disputados entre os dias 6 e 22 de fevereiro. As provas do skeleton começam no dia 9 de fevereiro.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
- Matéria
- Mais Notícias