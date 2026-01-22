Brasileira concorre ao Prêmio de Melhor do Mundo de Handebol

Destaque da Seleção Brasileira, a armadora Bruna de Paula concorre ao Prêmio de Melhor Atleta de Handebol da temporada. Os nomes indicados foram revelados nesta quinta-feira (22), pela Federação Internacional de Handebol (IHF). A brasileira concorre com as norueguesas Henny Reistad e Katrine Lunde, atuais campeãs olímpicas e mundiais.

Os nomes indicados para cada categoria foram selecionados pela Comissão de Treinadores e Métodos da IHF e os torcedores poderão contribuir na escolha dos vencedores. A votação ficará aberta ao público pelos canais oficiais da Federação Internacional a partir deste domingo (25), e representarão um terço da classificação. Treinadores das seleções que disputaram os Mundiais masculino e feminino e a Comissão de Treinadores também terão peso na votação.

Aos 29 anos, Bruna de Paula atua pelo Gyori, da Hungria, desde 2023, depois de passar oito temporadas na liga francesa. Pela Seleção Brasileira, que defende há uma década, foi uma das protagonistas na conquista do heptacampeonato dos Jogos Pan-Americanos em Santiago 2023. Ela também foi uma das principais peças do Brasil no Mundial de 2025 e foi eleita para a seleção do campeonato, com 33 gols em sete partidas.

Bruna de Paula é um dos destaques da seleção brasileira (Foto: Divulgação/ IHF)

Brasil já teve melhores do mundo no handebol

Em duas oportunidades, o Brasil teve jogadoras de handebol eleitas como melhor do mundo. A primeira foi a ponta Alexandra Nascimento, escolhida como principal atleta da modalidade do ano de 2012. Dois anos mais tarde, em 2014, foi a vez da armadora Duda Amorim ser eleita como a melhor do mundo. As duas foram destaque na equipe que conquistou o título mundial histórico em 2013.

