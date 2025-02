Após uma sólida campanha, Rafael Matos e Marcelo Melo dominaram a final e saíram vitoriosos do Rio Open 2025. A dupla 100% brasileira, formada por um gaúcho e um mineiro, derrotou os espanhóis Pedro Martinez e Jaume Munar por 2 sets a 0. Ao vencer o maior torneio sul-americano de tênis, Matos comemorou a conquista e aproveitou para confessar que insistiu ao parceiro para se juntar a ele na competição carioca.

➡️ Rafael Matos e Marcelo Melo brilham e conquistam 1º título 100% brasileiro do Rio Open

- Queria dizer que não foi ele que me escolheu, tive que pedir três vezes até ele me aceitar. Jogar no Rio Open e no Brasil, no Brasil, com toda essa torcida é um sentimento indescritível. A energia que vocês nos passam conseguimos transparecer, a intensidade que colocamos, foi uma batalha tática tanto ontem quanto hoje. Fizemos muito bem nosso papel e merecemos o título - celebrou Rafael Matos.

Rafael Matos e Marcelo Melo conquistaram o primeiro título de uma dupla 100% brasileira no torneio: o mineiro faturou sua primeira conquista e Rafa se consolidou como o primeiro bicampeão nacional. No ano passado, o tenista gaúcho levou para casa o troféu de duplas com o colombiano Nicolas Barrientos.

Assim como Matos, Marcelo Melo não perdeu a oportunidade de se abrir após a vitória na final do Rio Open 2025. Multicampeão e com uma vasta carreira no tênis mundial, o tenista de 41 anos destacou esta nova conquista sobre títulos de Grand Slams.

- Eu jogo duplas há 18 anos. Ganhei Roland Garros, Wimbledon, fui número 1 do mundo. Mas não há nada como essa sensação. Isso aqui não tem jeito. A gente escuta muita coisa, eu não pareço, mas tem 41 anos, o Lui sabe ao meu redor sabe o quanto que queria ganhar esse título, falaram que eu deveria ter parado, sabem o quanto eu sou doido pelo tênis pra estar passando por isso aqui que estou passando isso agora - apontou Melo, que havia sido vice-campeão em duas oportunidades no torneio carioca.

Relembre como foi a final de duplas do Rio Open 2025

O jogo começou bem controlado, com grandes oportunidades dos brasileiros, aproveitadas por Pedro Martínez e Jaume Munar que conseguiram a quebra do saque. A partir da metade do primeiro set, Rafael Matos e Marcelo Melo garantiram duas quebras seguidas e levaram por 6 games a 2, com facilidade.

No segundo set, o caldo engrossou quando os espanhóis começaram tendo boas chances. Apesar da habilidade dos adversários, Matos e Melo se safaram. No 3 a 3, novas chances dos europeus, que foi salvar novamente pelos brasileiros. Eles tiveram a chance no 5 a 4, mas os rivais salvaram uma série de voleios e smashes do brasileiro, que levou a um erro de Melo em um voleio fácil. Marcelo Melo e Rafael Matos foram buscar break-points contra a seguir e no saque de Martinez liquidaram a fatura com voleio cruzado de Melo, causando muita celebração do público na quadra central.

