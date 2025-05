Rafael Brandão revela físico atual após problemas de saúde; veja

O maior expoente do Brasil na categoria Open, Rafael Brandão, mostrou um pouco do seu físico atual, meses após revelar que estava com uma condição chamada síndrome do intestino permeável, que o afastou por algumas semanas dos treinos intensos e dieta rigorosa. O shape foi revelado na última quarta-feira (30), no canal de sua patrocinadora de suplementos no YouTube.

Durante um treino de peito, puxado por seu treinador Bráulio Pinduca, Rafael Brandão mostrou seu físico no pump e impressionou a todos que estavam presentes. Impressionado com tamanha qualidade no shape, seu coach fez uma piada sobre a condição atual do brasileiro.

- Vai desidratar e subir também? - brincou Pinduca.

Físico atual de Rafael Brandão

Rafael Brandão fazendo a pose "peitoral melhor lado", durante treino em seu CT particular, em São Paulo (Foto: Reprodução/YouTube)

Problemas de saúde e Mr. Olympia 2025

A condição chamada síndrome do intestino permeável faz com que o órgão não funcione da melhor forma e permita a passagem de substâncias nocivas para a corrente sanguínea. Por isso, Rafael pausou a sua preparação para o próximo Mr. Olympia. A tendência era que o tratamento durasse alguns meses, no entanto, o brasileiro se recuperou mais rápido do que o esperado e retornou com força total aos treinamentos e dieta.

Brandão conquistou ótimos resultados nas suas duas últimas idas ao Mr. Olympia: top 10, em 2022, e top 8, em 2024. Obstinado, Rafael espera superar as adversidades da sua atuação na preparação e avançar posições na edição de 2025. A competição acontecerá de 9 a 12 de outubro, em Las Vegas.

