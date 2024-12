Campeão da última temporada, Wehrlein conquista pole para o E-Prix de São Paulo

O campeão da última temporada, Pascal Wehrlein começou a Temporada 11 conquistando a pole position para a corrida de abertura que acontecerá neste sábado (7), no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. O alemão da TAG Heuer Porsche superou Oliver Rowland, da Nissan, na disputa final da classificação em um duelo muito apertado.

continua após a publicidade

➡️Sambódromo do Anhembi recebe abertura da Temporada 11 da Fórmula E

Disputa em dois grupos

A classificação do Grupo A terminou com o britânico Jake Dennis, da Andretti, no topo, seguido do português Antônio Fêlix da Costa, TAG Heuer Porsche. A terceira colocação ficou com Oliver Rowland, da Nissan, e a quarta colocação do grupo que passou para a próxima etapa da classificação ficou com Jean-Eric Vergne, da DS Penske.

O brasileiro Lucas Di Grassi ficou com apenas a sétima colocação do grupo e não passou para os Duelos.

No Grupo B, quem ficou no topo foi o campeão da temporada passada Pascal Wehrlein, da TAG Heuer Porsche. Edoardo Mortara, da Mahindra Racing, ficou com o segundo lugar, enquanto Maximilian Gunther, da DS Penske, ficou com a terceira posição. O piloto que fechou o Top-4 mais rápidos do Grupo B foi o francês Norman Nato, da Nissa.

continua após a publicidade

Durante a disputa deste grupo, o australiano Mitch Evans, da Jaguar TCS Racing, teve problemas nos freios traseiros e precisou ter o carro empurrado para fora da pista pelos comissários. A bandeira vermelha precisou ser acionada por causa de Evans. Por esse problema, ele ficou fora da corrida.

Jake Dennis durante a disputa da classificação do E-Prix de São Paulo (Foto: Simon Galloway/LAT Images for Formula E)

Quartas de final

O primeiro confronto foi entre Rowland e da Costa. O piloto da Nissan levou a melhor por apenas 0,06s.

No segundo, em que competiram Dennis e Vergne, o páreo foi apertado, mas o britânico da Andretti conseguiu vencer o com mais de meio segundo de vantagem.

continua após a publicidade

Na terceira disputa, que teve Gunther e Mortara, o alemão conseguiu a classificação com tranquilidade.

O último confronto foi entre Wehrlein e Nato. O francês até levou vantagem no primeiro setor, mas Wehrlein recuperou a volta e ganhou o duelo.

Semifinais

A primeira semifinal colocou Rowland e Dennis. O piloto da Nissan foi muito bem nas primeiras curvas e, apesar da tentativa de Dennis de se aproximar, Rowland ficou 0.001s à frente.

Já a segunda semifinal, o alemão Gunther não teve chance contra Wehrlein, que conquistou a vaga para a disputa final.

Final

A disputa entre o campeão da última temporada, Pascal Wehrlein, da TAG Heuer Porsche, e Oliver Rowland, da Nissan, começou apertada, mas o alemão foi mais rápido e conquistou a pole para a primeira corrida da temporada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A corrida de abertura da Temporada 11 da Fórmula E acontece neste sábado (7), às 14h.