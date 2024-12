Norris iguala placar contra Ferrari e lidera 1-2 da McLaren em TL2 do GP de Abu Dhabi

Lando Norris não apenas liderou o treino livre 2 do GP de Abu Dhabi, realizado nesta sexta-feira (6), em Yas Marina, como colocou 0s5 no primeiro carro da Ferrari a aparecer na tabela de tempos. O britânico confirmou a já conhecida performance e volta rápida assegurou o primeiro posto da sessão ao virar 1min23s517. Oscar Piastri terminou em segundo, enquanto Nico Hülkenberg colocou a Haas em terceiro.

continua após a publicidade

Assim como o TL1, a segunda atividade de pista da F1 no dia foi tranquila, sem grandes incidentes ou interrupções, apesar da clara falta de aderência em alguns setores. Os pilotos, portanto, puderam aproveitar bastante os 60 minutos disponíveis para simulações de classificação e corrida, e se a Ferrari foi a mais rápida no primeiro treino, a McLaren mal deixou os italianos sonharem.

➡️ Max Verstappen e Kelly Piquet anunciam gravidez; bebê é neto de Nelson Piquet

Desde o começo, Norris foi consistente e estabeleceu marcas a serem batidas, mas não teve adversários na pista. A diferença para Piastri, por exemplo, foi de 0s234. A dobradinha, portanto, já estava decidida quando, nos 15 minutos finais, eles retornaram com os médios para os long runs.

continua após a publicidade

Carlos Sainz foi o melhor carro da Ferrari na sessão, em quarto, enquanto Lewis Hamilton pôs a Mercedes em quinto, à frente de Charles Leclerc. Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Alexander Albon e Yuki Tsunoda fecharam o top-10.

➡️GP de Abu Dhabi: onde assistir e o horário dos treinos livres

Confira como foi o TL2 da F1 em Yas Marina:

Lando Norris durante o segundo treino livre em Abu Dhabi (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

O fim de tarde na Ilha de Yas trouxe não apenas um belíssimo pôr do sol, mas também termômetros em 26°C, asfalto em 32°C e umidade relativa do ar em 64%. Agora, os titulares retornavam à ação depois de alguns cederem a vez aos novatos, e todos já partiram para a pista em busca de quilometragem para ajustes finais. Só que a Ferrari precisou encarar o resto do fim de semana com um duro golpe: dez posições a menos para Leclerc no grid da corrida por usar a terceira bateria nova de duas permitidas pelo regulamento.

continua após a publicidade

Punições também para os carros da Williams, cada um tendo de pagar cinco posições por troca de câmbio. Na pista, Colapinto colocava o carro azul em terceiro, nos primeiros dez minutos, enquanto Norris liderava, seguido por Hamilton. Piastri, então, virou 1min24s932 e assumiu a ponta por 0s088.

No giro seguinte, foi a vez de Sainz experimentar a primeira colocação, só que durou até Norris fechar o giro e anotar 1min24s332. Até então, a Mercedes surgia discreta, com Hamilton em quinto, atrás dos carros de McLaren e Ferrari, e Russell era somente 16º.

15 minutos completados, Leclerc tomou o segundo posto de Sainz ao virar 1min24s540, a 0s2 de Norris. Russell também deu salto considerável e pulou para sexto, logo atrás de Verstappen, enquanto Hamilton caía para nono, atrás do duo da Williams.

Até então, todos os melhores tempos eram registrados com os médios da gama C3, C4 e C5 da Pirelli. Em sétimo, Russell reclamava do cockpit “razoavelmente quente”, enquanto Verstappen chiava por causa da “ridícula” saída de frente do RB20 na curva 1. Leclerc também aprontava ao atacar com muito ímpeto uma das zebras e se desesperou: “Espero que não tenha destruído o assoalho”, disse pelo rádio.

Na marca dos 30 minutos, os tempos mais rápidos apareceram para valer, já que os macios entraram em ação. Como esperado, a briga novamente ficou entre McLaren e Ferrar, mas a superioridade dos ingleses era notável, tanto que Sainz ficou a 0s5 da volta de Norris em 1min23s517. Piastri fechou a primeira fila, enquanto Leclerc era somente décimo.

Enquanto isso, a Mercedes sofria bem mais com Russell, em 11º, enquanto Hamilton era 0s6 mais lento que Norris. A Haas foi quem se meteu na briga quando Hülkenberg fez a terceira melhor volta da sessão. Magnussen também vinha forte, em sétimo, atrás de um ousado Bottas ao volante da Sauber.

Com a noite já pintando o céu de Yas Marina, Norris, Piastri, Hülkenberg, Sainz, Hamilton, Leclerc, Bottas, Magnussen, Albon e Tsunoda fechavam o top-10. Verstappen era apenas o 17º, atrás até de Pérez, em 14º. Nos 15 minutos finais, o pelotão deu início aos long runs, pois já não havia mais o que fazer contra a força da McLaren.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte