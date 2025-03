Uma cena rara chocou o mundo do basquete no último domingo (23), após as finais da liga nacional da Austrália. Nomeado o "finals MVP" (jogador mais valioso), Matthew Dellavedova rejeitou a premiação recebida, apesar da derrota do Melbourne United, e a entregou para o líder da equipe campeã. Segundo o ex-companheiro de LeBron James no Cleveland Cavaliers, o armador do Illawarra Hawks, Will "Davo" Hickey, era o verdadeiro merecedor do prêmio de destaque.

continua após a publicidade

➡️ Jogador da NBA fica a dois roubos de marca histórica em vitória sobre o Lakers

O lance aconteceu logo depois da derrota do United por 114 a 104 para o Hawks, que levou o título da NBL pela segunda vez na história do clube. Embora não tenha garantido a vitória para sua equipe, Dellavedova foi eleito o melhor jogador das finais, o que não concordou.

Após receber o prêmio de MVP, diretamente de Larry Sengstock, o armador aproveitou o espaço no microfone para rejeitar a conquista. Assim, Dellavedova saiu do palco e entregou o troféu nas mãos do adversário Hickey.

continua após a publicidade

- Davo, isso realmente pertence a você. Você teve uma série e tanto - afirmou o jogador antes de deixar o palco.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira o momento de Dellavedova

Carreira de Matthew Dellavedova

Nascido na Austrália, Matthew Dellavedova começou sua carreira no basquete nas categorias de base do país até se transferir para uma universidade dos Estados Unidos, onde se destacou. A sua entrada na NBA foi por meio de uma oportunidade na G-League. Após ser "undrafted" no NBA draft de 2013, o armador assinou com a franquia filiada do Cleveland Cavaliers, onde ficou até assinar um contrato two-way com a equipe principal.

Na temporada seguinte, Dellavedova ajudou o Cavaliers a avançar nos playoffs até as finais contra o Golden State Warriors. Embora o título não tenha chegado, o armador se destacou por defender e "anular" Stephen Curry durante os jogos. A revanche, no entanto, veio um ano depois, quando as equipes se reencontraram na NBA Finals 2015/16 e o australiano pôde contribuir na virada histórica do time de LeBron James sobre o Warriors.

continua após a publicidade

Após o título, o jogador sofreu com alguns problemas de saúde que atrapalharam sua carreira. Dellavedova chegou ainda a atuar pelo Milwaukee Bucks de 2016 a 2018, quando voltou para Cleveland. Ele teve uma breve passagem na Austrália, onde defendeu o Melbourne United na temporada e 2021/22, mas depois a NBA o recebeu novamente com o Sacramento Kings.

Mais uma lesão encerrou sua ida para a liga norte-americana. Desta forma, o armador voltou para o time na Austrália, onde está atualmente. Na atual temporada, pelo United, Dellavedova acumulou médias de 11,2 pontos, 7,3 assistências e 3,2 rebotes por jogo.