Destaque do Washington Wizards, Jordan Poole enfrentou uma multa de US$ 2 mil pela NBA. A penalidade foi imposta após um lance durante o jogo contra o New York Knicks no último sábado (22). O motivo da multa foi uma tentativa de simulação de falta pelo armador do time da capital dos Estados Unidos, ação que contraria a política antiflopping da liga norte-americana.

O incidente ocorreu no último quarto da partida. Jordan Poole caiu no chão após uma tentativa de bandeja, alegando ter sido atingido por Karl-Anthony Towns, dos Knicks. Os árbitros não identificaram contato físico que justificasse a queda, o que resultou em uma falta técnica contra o jogador. No lance seguinte, Towns marcou três pontos, contribuindo para a vitória do time da casa, que abriu a vantagem para 17 pontos.



A NBA confirmou a multa após revisão do lance, reiterando a ausência de contato físico. Esta ação faz parte dos esforços da liga para combater o flopping, prática criticada por afetar a integridade do jogo. Antes de Jordan Poole, Josh Hart, do Knicks, também recebeu uma multa por simulação em um jogo anterior contra o Boston Celtics. Assim, a NBA destaca a consistência na aplicação da nova política.

