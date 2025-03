O Golden State Warriors enfrentará o Miami Heat nesta terça-feira (25), marcando o retorno de Jimmy Butler ao ex-time. Após cinco temporadas pelo Heat, o ala foi transferido para o time de San Francisco durante a trade deadline da NBA. Em entrevista pós-derrota do Warriors para o Atlanta Hawks no último sábado (22), o astro comentou sobre o reencontro e ainda minimizou a importância.

- É, fui negociado de lá. Sim, não terminou do jeito que as pessoas queriam, blá blá blá. Mas isso já ficou para trás agora. Eu nem penso nisso. Não presto atenção em nada além na trajetória deste time (Warriors) - declarou o jogador.

Jimmy Butler também falou sobre sua época no Miami Heat, destacando que, apesar de bons momentos, não houve conquistas significativas. Segundo o ala, o reencontro não afeta seu presente e futuro, já que agora o foco mudou para o Warriors.

- Na verdade não, não faz diferença. Sou jogador do Golden State Warriors. Adoro os torcedores. Eles me mostraram muito amor enquanto eu estava lá. Mas estou aqui para vencer agora. Estou no time adversário. No Heat, estávamos bem. Não ganhamos nada como deveríamos. Então, não sei. Fizemos algumas coisas legais. Nós nos divertimos. Mas acho que foi só isso mesmo - completou Butler.

Durante sua passagem pelo Heat, o astro disputou 316 jogos de temporada regular, com médias de 21 pontos, seis rebotes, 5.7 assistências e 1.7 roubo de bola por noite. Além disso, Jimmy ainda foi nomeado para o time ideal da NBA três vezes e indicado duas vezes para o All-Star Game.

Nos playoffs, Butler elevou seu desempenho, disputando duas finais da NBA (2020 e 2023) e chegando à decisão do Leste em 2022, sem, contudo, conquistar títulos. Agora no Warriors, Butler contribuiu para uma melhora significativa, com a equipe vencendo 16 das 20 partidas desde sua chegada. O Heat, por outro lado, enfrenta dificuldades, perdendo os últimos dez jogos e ocupando a última posição da zona do play-in.

