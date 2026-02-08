Relembre os Shows do Intervalo do Super Bowl I, X, XX, XXX, XL e L
Com astros da música, as apresentações durante os intervalos dos jogos revolucionaram o evento
Ao atingir a marca de 60 edições em 2026, o show do intervalo do Super Bowl se consolidou como um termômetro da cultura pop e do marketing esportivo. Analisar as edições "redondas" — a cada dez anos — permite observar a transição entre as bandas marciais de faculdade e as megaproduções de estádio que hoje movimentam milhões de dólares em patrocínios e audiência. O Lance! resgatou os marcos das edições 1, 10, 20, 30, 40 e 50 para traçar essa linha do tempo.
Super Bowl I (1967) e X (1976): As Bandas de Marcha
A edição inaugural, realizada no Los Angeles Memorial Coliseum em 1967, estabeleceu um padrão que duraria quase duas décadas: o foco institucional e patriótico. O show contou com a University of Arizona Symphonic Marching Band e a Grambling State University Marching Band, acompanhadas pelo trompetista Al Hirt. A performance foi caracterizada por formações geométricas no campo e a soltura de balões, sem a presença de artistas pop.
Dez anos depois, no Super Bowl X, o modelo institucional atingiu seu ápice com a estreia do grupo performático Up with People. Com o tema "200 anos de música americana", o show celebrou o bicentenário da independência dos Estados Unidos. Naquela época, o intervalo não era uma plataforma de lançamento de hits, mas sim um segmento dedicado ao entretenimento familiar e patriótico, mantendo o público no estádio entre os tempos da partida.
Super Bowl XX (1986) e XXX (1996): Transição para o Estrelato
Em 1986, o Super Bowl XX marcou a quarta e última vez que o grupo Up with People liderou o palco principal. Com o tema "Beat of the Future", a apresentação ainda seguia a estética de grandes corais e coreografias sincronizadas. Contudo, a audiência televisiva já começava a apresentar sinais de queda durante o intervalo, o que forçaria a NFL a buscar nomes com maior apelo comercial nos anos seguintes.
A mudança radical consolidou-se no Super Bowl XXX, em 1996. Já sob o impacto da revolução causada por Michael Jackson três anos antes, a liga contratou Diana Ross. O espetáculo celebrou os 30 anos do evento e estabeleceu o modelo de "medley" de grandes sucessos. A apresentação é lembrada até hoje por sua saída cinematográfica: após cantar seus maiores hits, a cantora deixou o campo a bordo de um helicóptero, simbolizando a era das superestrelas solo no evento.
Setlist de Diana Ross:
- Stop in the Name of Love
- You Keep Me Hangin' On
- Baby Love
- You Can't Hurry Love
- Why Do Fools Fall in Love
- Chain Reaction
- Ain't No Mountain High Enough
- I Will Survive
Super Bowl XL (2006): Rock Clássico
A edição 40 ocorreu em um período de cautela editorial para a NFL. Após o incidente de 2004 (Nipplegate), a liga optou por artistas de rock clássico com perfis considerados "seguros" e de apelo multigeracional. Os Rolling Stones foram os escolhidos para o Super Bowl XL em Detroit. O palco foi montado no formato da icônica língua da banda, e a performance focou estritamente no catálogo histórico do grupo, sem convidados ou coreografias externas.
Setlist do Rolling Stones:
- Start Me Up
- Rough Justice
- (I Can't Get No) Satisfaction
Super Bowl L (2016): Grande colaboração
Ao atingir sua quinquagésima edição, o show do intervalo demonstrou o poder da colaboração. O Coldplay foi a atração principal no Levi's Stadium, mas o evento funcionou como uma celebração da própria história do Halftime Show. A banda britânica dividiu o palco com Beyoncé e Bruno Mars, em uma produção que utilizou cores vibrantes e referências a performances passadas.
O show foi assistido por 115,5 milhões de telespectadores apenas nos EUA, superando, em alguns momentos, a audiência da própria partida.
Setlist do show:
- Yellow / Viva la Vida / Paradise / Adventure of a Lifetime (Coldplay)
- Uptown Funk (Mark Ronson & Bruno Mars)
- Formation (Beyoncé)
- Fix You / Up&Up (Os três juntos)
