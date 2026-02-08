menu hamburguer
Relembre os Shows do Intervalo do Super Bowl I, X, XX, XXX, XL e L

Com astros da música, as apresentações durante os intervalos dos jogos revolucionaram o evento

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/02/2026
08:00
Coldplay, Beyoncé e Bruno Mars foram as atrações do Show do Intervalo do Super Bowl L (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)
Ao atingir a marca de 60 edições em 2026, o show do intervalo do Super Bowl se consolidou como um termômetro da cultura pop e do marketing esportivo. Analisar as edições "redondas" — a cada dez anos — permite observar a transição entre as bandas marciais de faculdade e as megaproduções de estádio que hoje movimentam milhões de dólares em patrocínios e audiência. O Lance! resgatou os marcos das edições 1, 10, 20, 30, 40 e 50 para traçar essa linha do tempo.

Super Bowl I (1967) e X (1976): As Bandas de Marcha

A edição inaugural, realizada no Los Angeles Memorial Coliseum em 1967, estabeleceu um padrão que duraria quase duas décadas: o foco institucional e patriótico. O show contou com a University of Arizona Symphonic Marching Band e a Grambling State University Marching Band, acompanhadas pelo trompetista Al Hirt. A performance foi caracterizada por formações geométricas no campo e a soltura de balões, sem a presença de artistas pop.

Dez anos depois, no Super Bowl X, o modelo institucional atingiu seu ápice com a estreia do grupo performático Up with People. Com o tema "200 anos de música americana", o show celebrou o bicentenário da independência dos Estados Unidos. Naquela época, o intervalo não era uma plataforma de lançamento de hits, mas sim um segmento dedicado ao entretenimento familiar e patriótico, mantendo o público no estádio entre os tempos da partida.

Super Bowl XX (1986) e XXX (1996): Transição para o Estrelato

Em 1986, o Super Bowl XX marcou a quarta e última vez que o grupo Up with People liderou o palco principal. Com o tema "Beat of the Future", a apresentação ainda seguia a estética de grandes corais e coreografias sincronizadas. Contudo, a audiência televisiva já começava a apresentar sinais de queda durante o intervalo, o que forçaria a NFL a buscar nomes com maior apelo comercial nos anos seguintes.

A mudança radical consolidou-se no Super Bowl XXX, em 1996. Já sob o impacto da revolução causada por Michael Jackson três anos antes, a liga contratou Diana Ross. O espetáculo celebrou os 30 anos do evento e estabeleceu o modelo de "medley" de grandes sucessos. A apresentação é lembrada até hoje por sua saída cinematográfica: após cantar seus maiores hits, a cantora deixou o campo a bordo de um helicóptero, simbolizando a era das superestrelas solo no evento.

Setlist de Diana Ross:

  1. Stop in the Name of Love
  2. You Keep Me Hangin' On
  3. Baby Love
  4. You Can't Hurry Love
  5. Why Do Fools Fall in Love
  6. Chain Reaction
  7. Ain't No Mountain High Enough
  8. I Will Survive
Diana Ross foi a atração do Show do Intervalo do Super Bowl XXX (Foto: REUTERS/Andrea De Silva)
Super Bowl XL (2006): Rock Clássico

A edição 40 ocorreu em um período de cautela editorial para a NFL. Após o incidente de 2004 (Nipplegate), a liga optou por artistas de rock clássico com perfis considerados "seguros" e de apelo multigeracional. Os Rolling Stones foram os escolhidos para o Super Bowl XL em Detroit. O palco foi montado no formato da icônica língua da banda, e a performance focou estritamente no catálogo histórico do grupo, sem convidados ou coreografias externas.

Setlist do Rolling Stones:

  • Start Me Up
  • Rough Justice
  • (I Can't Get No) Satisfaction
O The Rolling Stones foi a atração do Show do Intervalo do Super Bowl XL (Foto: David J. Phillip / NFL)
Super Bowl L (2016): Grande colaboração

Ao atingir sua quinquagésima edição, o show do intervalo demonstrou o poder da colaboração. O Coldplay foi a atração principal no Levi's Stadium, mas o evento funcionou como uma celebração da própria história do Halftime Show. A banda britânica dividiu o palco com Beyoncé e Bruno Mars, em uma produção que utilizou cores vibrantes e referências a performances passadas.

O show foi assistido por 115,5 milhões de telespectadores apenas nos EUA, superando, em alguns momentos, a audiência da própria partida.

Setlist do show:

  1. Yellow / Viva la Vida / Paradise / Adventure of a Lifetime (Coldplay)
  2. Uptown Funk (Mark Ronson & Bruno Mars)
  3. Formation (Beyoncé)
  4. Fix You / Up&Up (Os três juntos)
Coldplay, Beyoncé e Bruno Mars foram as atrações do Show do Intervalo do Super Bowl L (Foto: AFP / TIMOTHY A. CLARY)
