Rebeca Andrade carrega bandeira olímpica na abertura das Olimpíadas de Inverno

Brasileira foi uma das personalidades mundiais escolhidas pelo COI

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 06/02/2026
20:15
Atualizado há 1 minutos
Rebeca Andrade carregando a bandeira olímpica na abertura do Jogos de Milão-Cortina (Foto: Piero CRUCIATTI / AFP)
imagem cameraRebeca Andrade carregando a bandeira olímpica na abertura do Jogos de Milão-Cortina (Foto: Piero CRUCIATTI / AFP)
A maior medalhista olímpica da história do Brasil adicionou mais um capítulo inesquecível à sua trajetória, desta vez sobre o gelo. Rebeca Andrade foi um dos grandes destaques da Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Inverno de Milano Cortina 2026, realizada nesta sexta-feira (6), no icônico Estádio San Siro, em Milão.

2026.02.06 - Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 - San Siro - Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026. Foto: Gabriel Heusi/COB
Rebeca Andrade na Cerimônia de abertura das Olimpíadas de Inverno Milão Cortina 2026 (Foto: Gabriel Heusi/COB)

A ginasta não esteve presente apenas como espectadora ou embaixadora. Rebeca recebeu um convite de honra do Comitê Olímpico Internacional (COI) e da Fondazione Milano Cortina 2026 para ser uma das portadoras da Bandeira Olímpica durante o desfile inicial. A brasileira integrou um seleto grupo de oito personalidades internacionais escolhidas por representarem valores como resiliência, inclusão e excelência desportiva.

A participação de Rebeca em Milão reforça o crescimento do Brasil nos esportes de inverno. Para esta edição, o país enviou a sua maior delegação da história, com 14 atletas (um aumento de 40% em relação a Pequim 2022). Ver a maior referência desportiva do país no centro da arena serviu como um "combustível" extra para os competidores brasileiros que iniciam agora as suas jornadas na neve e no gelo.

