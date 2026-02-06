Rebeca Andrade carrega bandeira olímpica na abertura das Olimpíadas de Inverno

A maior medalhista olímpica da história do Brasil adicionou mais um capítulo inesquecível à sua trajetória, desta vez sobre o gelo. Rebeca Andrade foi um dos grandes destaques da Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Inverno de Milano Cortina 2026, realizada nesta sexta-feira (6), no icônico Estádio San Siro, em Milão.

Rebeca Andrade na Cerimônia de abertura das Olimpíadas de Inverno Milão Cortina 2026 (Foto: Gabriel Heusi/COB)

A ginasta não esteve presente apenas como espectadora ou embaixadora. Rebeca recebeu um convite de honra do Comitê Olímpico Internacional (COI) e da Fondazione Milano Cortina 2026 para ser uma das portadoras da Bandeira Olímpica durante o desfile inicial. A brasileira integrou um seleto grupo de oito personalidades internacionais escolhidas por representarem valores como resiliência, inclusão e excelência desportiva.

A participação de Rebeca em Milão reforça o crescimento do Brasil nos esportes de inverno. Para esta edição, o país enviou a sua maior delegação da história, com 14 atletas (um aumento de 40% em relação a Pequim 2022). Ver a maior referência desportiva do país no centro da arena serviu como um "combustível" extra para os competidores brasileiros que iniciam agora as suas jornadas na neve e no gelo.

