Jornalista analisa número de brasileiros na NFL e projeta o Super Bowl LX

O Super Bowl LX acontece neste domingo (8), entre New England Patriots e Seattle Seahawks, na Califórnia, Estados Unidos. De olho na decisão da NFL, o lance conversou com o jornalista Danilo Lacalle, especialista em futebol americano, que falou sobre o esporte aqui no Brasil.

Em 2026, a NFL fará o terceiro jogo no Brasil. Após duas edições em São Paulo, a liga trará um jogo para o Maracanã. Lacalle destacou o aumento no número de praticantes do esporte no Brasil, apesar do país só ter um jogador na liga: Cairo Santos, kicker do Chicago Bears.

➡️ NFL no Rio: Dallas Cowboys é confirmado na partida no Maracanã

- O esporte hoje conta com 300 times e mais de 14 mil atletas no Brasil segundo a CBFA. É bastante, mas fica muito atrás do basquete pela facilidade de jogar. No basquete, uma quadra é o suficiente e você pode jogar sozinho. Diferente do futebol americano que precisa de muito mais gente. Fora que ainda faltam ídolos brasileiros no esporte. Temos o Cairo Santos que é gigante, mas um quarterback ou skill position é algo que ajudaria a ter uma maior idolatria pro esporte - disse Lacalle.

- É muito possível termos mais brasileiros em breve na NFL. Muitos atletas daqui se preparam de forma muito profissional e são bons prospectos. Já tivemos Ryan David indo para a CFL (liga do Canadá) por meio do Draft, e o International Player Pathway é uma boa maneira para chegarem na NFL. A questão é que a NFL precisa olhar mais pros atletas brasileiros. Um conselho seria treinar muito fundamentos e ter uma rotina de treinamento constante. Buscando em explosão, mas trabalhando de forma sazonal na academia (um período força, outro, explosão, outro, resistência). Além de treinar muita flexibilidade e buscar ao máximo criar vídeo dos jogos. Assim existe essa chance, mesmo jogando no Brasil - completou.

➡️ Aposte na vitória do seu time favorito na NFL

Super Bowl LX

Comentarista com passagem por vários veículos esportivos, Lacalle também fez uma análise sobre o Super Bowl LX. O especialista comentou a final entre Patriots e Seahawks de 2015, quando Russell Wilson, quarterback de Seattle, foi interceptado à beira da endzone. O jornalista afirmou que o lance, que deu a vitória a New England, não interfere nesta nova decisão.

- Eu acredito que não (interfere). Pelo fato do time e comissão serem bem diferentes e eles entendam que, por mais que isso tenha ficado marcado na história, o time deles é muito consistente e está criando a própria história. Dificilmente um atleta profissional se abala por coisas assim. É algo treinável - disse Lacalle, que finalizou falando sobre Sam Darnold e dando um palpite para o jogo.

- Sam Darnold é um quarterback que melhorou muito nos últimos anos, e os Vikings erraram de deixar ele ir. E ele provou isso. Mas está longe de ser um dos melhores. Funciona muito bem em um ótimo esquema ofensivo, com peças espetaculares como o Jaxon Smith-Njigba. Acho que vai ser um jogo bem defensivo. Ambas defesas são fortes, mas a dos Seahawks vai ser mais decisiva e o ataque explosivo vai levar Seattle à vitória - encerrou.