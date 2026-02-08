IA crava resultado do Super Bowl LX entre Patriots e Seahawks

A temporada 2025/26 da NFL se aproxima do fim e a expectativa em relação ao Super Bowl LX aumenta. New England Patriots e Seattle Seahawks se enfrentam, às 20h30 (de Brasília), no Levi's Stadium, em Santa Clara (EUA). A inteligência artificial Chat GPT definiu a equipe do quaterback Sam Darnold como a grande favorita para levar o título.

IA aponta campeão do Super Bowl LX

"A inteligência artificial analisou números, contextos e performances decisivas da temporada e chegou a um veredito. O Seattle Seahawks larga na frente como principal candidato ao título do Super Bowl LX. Com a melhor campanha da NFC, uma defesa que dita o ritmo dos jogos e atuações contundentes nos playoffs, Seattle chega à decisão em seu momento mais forte, enquanto o New England Patriots, apesar da experiência e competitividade, mostrou um caminho mais apertado até a final — um contraste que inclina o favoritismo para o lado verde e azul."

New England Patriots x Seattle Seahawks

Patriots e Seahawks voltam a fazer o Super Bowl após 11 anos, quando o New England levou a melhor por 28 a 24. A equipe de Boston começou devagar a temporada, com duas derrotas e uma vitória nas três primeiras semanas, porém, após vitória fora de casa sobre o Buffalo Bills, na semana cinco, a maré de New England virou.

Com 11 vitórias nas 12 semanas restantes, o Patriots voltou a vencer a AFC Leste e teve a segunda melhor campanha da Conferência Americana, atrás apenas do Denver Broncos pelos critérios de desempate. No Wild Card, dominaram o Los Angeles Chargers e, no Divisional Round, neutralizaram o ataque do Houston Texans e se classificar para final da AFC, na qual encontrou o Broncos, fora de casa, e venceu por 10 a 7, e garantindo vaga no Super Bowl LX.

Drake Maye é o quarterback do New England Patriots no Super Bowl LX (Foto: Sarah Stier/AFP)

Do outro lado, Seattle também entrou na temporada com dúvidas, após ficar de fora da pós-temporada em 2024 e com a troca de quarterbacks, com a saída de Geno Smith e a contratação de Sam Darnold. Mesmo com algumas falhas do ataque, a defesa apareceu na maior parte da campanha, sendo uma das principais da NFL.

Na reta final da temporada, os Seahawks conseguiu uma grande virada sobre o Los Angeles Rams e, fora de casa, vencer o San Francisco 49ers, para garantir a melhor campanha da Conferência Nacional e pular direto ao Divisional Round.

Em sua primeira temporada como quarterback do Seattle Seahawks, Sam Darnold disputará o Super Bowl LX (Foto: Sean M. Haffey/AFP)

Nos Playoffs, o Seattle Seahawks não deu chances ao San Francisco 49ers e venceu por 41 a 6 para chegar à final da NFC, contra o Los Angeles Rams. Contra a equipe da Califórnia, o jogo foi emocionante, mas com ajuda da defesa e jogo limpo de Sam Darnold, os Hawks venceram por 31 a 27 e se garantiram ao Super Bowl LX.