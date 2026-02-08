Campeão paralímpico morre em Natal

O campeão Paralímpico Adriano Gomes de Lima morreu, no sábado (7), em Natal. Um dos melhores medalhistas paralímpicos da história do Brasil, o ex-nadador de 52 anos tratava um sarcoma (câncer ósseo), desde 2024.

continua após a publicidade

➡️Suíça fatura o primeiro ouro das Olimpíadas de Inverno 2026 com vitória emocionante

Adriano disputou seis edições dos Jogos Paralímpicos, em Atlanta 1996, Sidney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016. Ao todo, o ex-atleta conquistou um ouro, cinco pratas e três bronzes. Além disso, o ex-nadador participou de cinco Jogos Pan-Americanos, somando 30 medalhas, e ainda tem 12 medalhas em Mundiais de natação.

Adriano Lima disputou seis edições de Paralimpíadas na carreira (Foto: Patrícia Santo/MPIX/CPB)

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) emitiu uma nota de pesar, neste domingo (8), lamentando o falecimento de Adriano. Em 2025, o medalhista foi um dos atletas homenageados durante as celebrações dos 30 anos da entidade e comentou o momento. Durante a cerimônia de abertura do Meeting Paralímpico de Natal, em junho do ano passado, comemorou o desenvolvimento do esporte paralímpico no país.

continua após a publicidade

— Eu comecei a nadar em 1993, dois anos antes da fundação do CPB, então faço parte desta história. Digo que não é por acaso que o Brasil está sempre entre os 10 melhores nos Jogos Paralímpicos, pois há um investimento muito importante sendo feito no desenvolvimento do esporte paralímpico — disse Adriano.

➡️Rafaela Silva é ouro, e Brasil volta ao topo do Grand Slam de Paris após 10 anos

Confira nota do CPB

NOTA DE PESAR

É com extremo pesar que o Comitê Paralímpico Brasileiro comunica o falecimento do ex-nadador potiguar Adriano Gomes de Lima, 52, neste sábado, 7.

continua após a publicidade

Adriano está entre os grandes medalhistas paralímpicos da história do Brasil, com um ouro, cinco pratas e três bronzes, conquistadas em seis edições dos Jogos.

Nossos sentimentos à família e amigos. Que a trajetória de Adriano seja sempre lembrada!

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A trajetória de Adriano na natação começou como reabilitação por um acidente sofrido aos 17 anos. O medalhista caiu de um telhado, enquanto trabalhava na obra, e ficou paraplégico.