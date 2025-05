Campeã olímpica, Bia Souza busca pódio no Mundial: ‘vamos atrás do ouro’

Depois da participação no Grand Slam de judô em Astana, no início do mês, a campeã olímpica Bia Souza já está focada no próximo compromisso com a seleção brasileira. O Mundial da modalidade acontece em Budapeste, na Hungria, entre os dias 13 a 20 de junho.

Neste primeiro ano do ciclo olímpico rumo a Los Angeles 2028, Bia Souza conquistou o ouro no Campeonato Pan-Americano e Oceania de judô, em abril, mas não subiu ao pódio no Grand Slam, uma das principais competições do circuito internacional. Na ocasião, perdeu a disputa da medalha de bronze na categoria +78kg e terminou em quinto lugar.

- Toda volta é uma construção e a gente vai construir toda uma Olimpíada novamente. É o início de um novo ciclo, vou acabar perdendo algumas competições, ganhando outras, isso é o esporte, isso é o judô - avaliou.

Bia Souza usará o backnumber dourado até LA 2028 (Foto: Beatriz Riscado/ CBJ)

Foco no Mundial

Segunda melhor do mundo em sua categoria, Bia Souza já direcionou seus esforços para a principal competição da temporada do judô. O Mundial vale pontos importantes no ranking e é o principal teste para medir forças com os maiores nomes da modalidade.

- Agora é campeonato Mundial, então a gente vai entregar a vida mesmo, já estamos ajustando os detalhes que faltaram pra essa última competição. Já estou ajustando a parte mental, física, nutricional, tudo o que é necessário pra, se Deus quiser, fazer um excelente desempenho nessa competição, que é a mais importante do ano. Vamos atrás dessa medalha de ouro - projetou.

Veja a seleção completa para o Mundial

Masculino

Michel Augusto (Sesi-SP) - Ligeiro (-60kg)

Ronald Lima (Pinheiros) - Meio-leve (-66kg)

Daniel Cargnin (Sogipa) - Leve (-73kg)

Gabriel Falcão (Instituto Reação) - Meio-médio (-81kg)

Luan Almeida (Sesi-SP) - Meio-médio (-81kg)

Marcelo Fronckowiak (Flamengo) - Médio (-90kg)

Rafael Macedo (Sogipa) - Médio (-90kg)

Leonardo Gonçalves (Sogipa) - Meio-pesado (-100kg)

Rafael Buzacarini (Pinheiros) - Pesado (+100kg)

Feminino

Natasha Ferreira (Sociedade Morgenau) - Ligeiro (-48kg)

Jéssica Pereira (Instituto Reação) - Meio-leve (-52kg)

Shirlen Nascimento (Sesi-SP) - Leve (-57kg)

Rafaela Silva (Flamengo) - Meio-médio (-63kg)

Nauana Silva (Pinheiros) - Meio-médio (-63kg)

Luana Carvalho (Umbra Vasco) - Médio (-70kg)

Beatriz Freitas (Pinheiros) - Meio-pesado (-78kg)

Karol Gimenes (Flamengo) - Meio-pesado (-78kg)

Beatriz Souza (Pinheiros) - Pesado (+78kg)