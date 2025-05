Bruna Takahashi foi eliminada nas oitavas de final do Mundial de Tênis de Mesa, em Doha, no Catar, nesta quinta-feira (22). A brasileira fez uma partida equilibrada contra a chinesa Chen Xingtong, chegou a sair na frente no primeiro set, mas acabou superada por 4 sets a 1, com parciais de 10/12, 11/7, 11/8, 11/5 e 11/9.

continua após a publicidade

A brasileira começou bem, salvando set point e virando o primeiro set por 12 a 10. No entanto, a chinesa, número 3 do mundo, passou a impor um ritmo mais forte. Apesar das tentativas de reação de Bruna nos sets seguintes, inclusive chegando a liderar parte da quinta parcial, Chen manteve o controle da partida e confirmou a vitória.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi a partida entre Bruna Takahashi e Chen Xingtong?

Bruna Takahashi fez uma partida equilibrada contra a chinesa Chen Xingtong, chegou a sair na frente no primeiro set (Foto: Divulgação / WTT)

Chen começou anotando os primeiros pontos da partida e abriu vantagem sobre Bruna. A brasileira, no entanto, reagiu, empatou o placar, salvou o primeiro game point da chinesa e conseguiu a virada por 12 a 10, abrindo 1 a 0 no jogo.

continua após a publicidade

O cenário se repetiu no início da segunda parcial: Xingtong saiu na frente e Takahashi empatou em seguida. A chinesa voltou a abrir vantagem, e Bruna ainda conseguiu reduzir a diferença para dois pontos, mas não foi o suficiente. Chen fechou o segundo set por 11 a 7.

➡️ Mundial de Tênis de Mesa: Hugo Calderano vence Aruna e garante vaga nas quartas de final

Chen continuou com um ritmo forte e abriu 5 a 2 no terceiro set. E novamente, Bruna conseguiu diminuir a parcial e encostar no placar. No entanto, não foi o suficiente, e a chinesa fechou o terceiro período por 11 a 8.

continua após a publicidade

Mantendo o ritmo, a chinesa começou na frente do placar com uma diferença de cinco pontos no início da quarta parcial. Bruna diminuiu a vantagem para quatro, mas não foi o suficiente, e Chen fechou o set por 11 a 5.

No quinto set, Chen abriu 5 a 3 na partida. Assim como na terceira parcial, Bruna Takahashi empatou e tomou a liderança do set. Em seguida, a chinesa retomou o controle da parcial, seguiu firme até o fim e fechou por 11 a 9, encerrando a partida em 4 sets a 1.

➡️ Saiba a diferença entre Mundial e Copa do Mundo de tênis de mesa

Hugo Calderano avança às quartas de final

Hugo Calderano garantiu vaga nas quartas de final do Mundial de Tênis de Mesa, em Doha, ao vencer o nigeriano Quadri Aruna nesta quinta-feira (22) por 4 sets a 0, com parciais de 11/4, 11/4, 11/4 e 11/6.

Calderano começou em alto nível e, mesmo após sair atrás no primeiro ponto, controlou rapidamente o ritmo do jogo. Com ataques precisos e forte desempenho no saque adversário, fechou as três primeiras parciais por 11 a 4. No quarto set, mesmo com um breve momento de reação de Aruna, o brasileiro virou, abriu cinco pontos de vantagem e encerrou a partida com um 11 a 6. Com o triunfo, Hugo segue firme na briga por mais um título no circuito mundial.