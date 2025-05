Rei de Paris, Gabrielzinho garante índice para o Mundial paralímpico

Sensação dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, garantiu índice nos 50m costas para o Mundial de Natação de Singapura. Na seletiva que começou nesta quinta-feira (22), no CT Paralímpico, em São Paulo, ele nadou para 57.49 e garantiu a classificação. A marca mínima era de 01:02,03.

Em Paris, Gabrielzinho foi campeão nos 100m costas, 200m livre e 50m costas, além de conquistar o público francês com sua simpatia e carisma. O mineiro compete na classe S2 (comprometimento físico-motor).

- A seletiva é a competição mais importante do ano porque se você não fizer o índice não vai pro Mundial, então o Mundial não pode ser a principal, você tem que passar por aqui, passar por essa etapa. Foi uma prova boa, eu esperava ir melhor, mas de acordo com o que eu nadei na prova, o tempo final foi bom, mas tenho certeza que ainda vai melhorar, ainda tenho muita coisa pra ajustar e conquistar o resultado que eu quero - avaliou.

Gabrielzinho garantiu o primeiro índice mundial (Foto: Alessandra Cabral/CPB)

A seletiva da natação segue até o sábado (22) e os atletas buscam atingir o índice A 2025, estabelecido pela World Para Swimming (WPS), em pelo menos uma prova individual do programa oficial do Mundial. As provas disputadas na seletiva são multiclasse, ou seja, atletas com diferentes deficiências nadam juntos.

O Mundial de natação será disputado em Singapura, entre os dias 21 a 27 de setembro. Além de Gabrielzinho, outros medalhistas olímpicos também buscam índices na seletiva, como a pernambucana Carol Santiago, da classe S12, ouro nos 50m livre, 100m livre e 100m costas; e o catarinense Talisson Glock, da classe S6, campeão nos 400m livre).

Veja lista de atletas que já garantiram índice

Samuel de Oliveira - 50m borboleta

Gabriel Oliveira - 50m borboleta

Mayara Petzold -50m borboleta

Arthur Xavier Ribeiro - 100m borboleta

Gabriel Bandeira - 100m borboleta

Gabriel Araújo - 50m costas

José Ronaldo - 50m costas